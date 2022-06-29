Как приготовить на мангале вкусный люля-кебаб от Бельковича

Ингредиенты:
- Фарш баранина 2 кг (950 р.)
- Фарш курица 500 г (135 р.)
- Лук репчатый 3 шт. (14 р.)
- Красный лук 1 шт. (10 р.)
- Кориандр 1 ч. ложка (8 р.)
- Перец чили молотый ½ ч. ложки (8 р.)
- Зира (кумин) целая ½ ч. ложки (6 р.)
- Кинза мал. пучок 15 г (13 р.)
- Уксус 9 % столовый 1 ч. ложка (1 р.)
- Сахар 2 щепотки (1 р.)
- Лаваш тонкий 1 шт. (37 р.)
- Соль
- Перец черный молотый
- Вам понадобятся ровные и плоские шампура
- Итого: 7 люля-кебаб = 1183 р., 1 люля-кебаб = 169 р.
Приготовление:
Лук очистить, натереть на крупной терке, и отжать лишний сок.
Совет от шефа: «Для того, чтобы люля не разваливались, нужно удалить лишний луковый сок».
Фото: СТС
Соединить два вида фарша, добавить лук и перемешать руками до однородности.
Добавить в фарш кориандр, пару щепоток соли, чили перец, зиру перетереть в ладонях и отправить в фарш.
Фото: СТС
В фарш добавить мелко нарубленную кинзу и все хорошенько перемешать руками в течение 10 - 15 минут до однородной консистенции.
Совет от шефа: «Хорошенько замешать фарш, так, чтобы прилипал к рукам».
Затем хорошенько отбить фарш и убрать в холодильник минимум на 1 час.
Совет от шефа: «Шампура должны быть ровные, плоские и холодные, чтобы фарш хорошенько прикрепился и не сполз во время обжаривания».
Смочить в холодной воде руки и формировать овальную котлетку, проткнуть и насадить на шампур, довести до середины шампура и равномерно распределить в виде колбаски по длине шампура хорошенько закрепляя по краям (оставляя расстояние на шампуре спереди и сзади для установки на мангал). И сразу же отправить шампур с люля на мангал с хорошо разогретыми углями.
Фото: СТС
Таким образом, сделать еще 6 люля-кебабов и обжарить на мангале со всех сторон.
Красный лук очистить, нарезать соломкой, добавить щепотку соли, 2 щепотки сахара, 1 ч. ложку уксуса, листики кинзы и отжать.
Фото: СТС
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».