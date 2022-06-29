Как приготовить на мангале вкусный люля-кебаб от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на семь порций 1183 рублей.
Люля-кебаб. Фото: СТС

Люля-кебаб. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Фарш баранина 2 кг (950 р.)
  • Фарш курица 500 г (135 р.)
  • Лук репчатый 3 шт. (14 р.)
  • Красный лук 1 шт. (10 р.)
  • Кориандр 1 ч. ложка (8 р.)
  • Перец чили молотый ½ ч. ложки (8 р.)
  • Зира (кумин) целая ½ ч. ложки (6 р.)   
  • Кинза мал. пучок 15 г (13 р.)
  • Уксус 9 % столовый 1 ч. ложка (1 р.)  
  • Сахар 2 щепотки (1 р.)
  • Лаваш тонкий 1 шт. (37 р.)
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Вам понадобятся ровные и плоские шампура
  • Итого: 7 люля-кебаб = 1183 р., 1 люля-кебаб = 169 р.

Приготовление:

Лук очистить, натереть на крупной терке, и отжать лишний сок.

Совет от шефа: «Для того, чтобы люля не разваливались, нужно удалить лишний луковый сок».

Фото: СТС

Соединить два вида фарша, добавить лук и перемешать руками до однородности.

Добавить в фарш кориандр, пару щепоток соли, чили перец, зиру перетереть в ладонях и отправить в фарш.

Фото: СТС

В фарш добавить мелко нарубленную кинзу и все хорошенько перемешать руками в течение 10 - 15 минут до однородной консистенции.

Совет от шефа: «Хорошенько замешать фарш, так, чтобы прилипал к рукам».

Затем хорошенько отбить фарш и убрать в холодильник минимум на 1 час.

Совет от шефа: «Шампура должны быть ровные, плоские и холодные, чтобы фарш хорошенько прикрепился и не сполз во время обжаривания».

Смочить в холодной воде руки и формировать овальную котлетку, проткнуть и насадить на шампур, довести до середины шампура и равномерно распределить в виде колбаски по длине шампура хорошенько закрепляя по краям (оставляя расстояние на шампуре спереди и сзади для установки на мангал). И сразу же отправить шампур с люля на мангал с хорошо разогретыми углями.

Фото: СТС

Таким образом, сделать еще 6 люля-кебабов и обжарить на мангале со всех сторон.

Красный лук очистить, нарезать соломкой, добавить щепотку соли, 2 щепотки сахара, 1 ч. ложку уксуса, листики кинзы и отжать.

Фото: СТС

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