Как приготовить на мангале вкусный люля-кебаб от Бельковича

В фарш добавить мелко нарубленную кинзу и все хорошенько перемешать руками в течение 10 - 15 минут до однородной консистенции.

Совет от шефа: «Хорошенько замешать фарш, так, чтобы прилипал к рукам».

Затем хорошенько отбить фарш и убрать в холодильник минимум на 1 час.

Совет от шефа: «Шампура должны быть ровные, плоские и холодные, чтобы фарш хорошенько прикрепился и не сполз во время обжаривания».

Смочить в холодной воде руки и формировать овальную котлетку, проткнуть и насадить на шампур, довести до середины шампура и равномерно распределить в виде колбаски по длине шампура хорошенько закрепляя по краям (оставляя расстояние на шампуре спереди и сзади для установки на мангал). И сразу же отправить шампур с люля на мангал с хорошо разогретыми углями.