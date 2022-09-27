Как приготовить майонез в домашних условиях

Многие из нас не могут обойтись без майонеза на своей кухне. Сегодня предлагаем вам попробовать приготовить этот соус самостоятельно - без вредных веществ и консервантов. Смотрите наше видео!
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Ингредиенты для домашнего майонеза. Фото: Global Look Press
Многие из нас не могут обойтись без майонеза на своей кухне. Сегодня предлагаем вам попробовать приготовить этот соус самостоятельно - без вредных веществ и консервантов. Смотрите наше видео!
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