Как приготовить майонез в домашних условиях

Готовим популярный соус для салатов своими руками.
Ингредиенты для домашнего майонеза

Ингредиенты для домашнего майонеза. Фото: Global Look Press

Многие из нас не могут обойтись без майонеза на своей кухне. Сегодня предлагаем вам попробовать приготовить этот соус самостоятельно - без вредных веществ и консервантов. Смотрите наше видео!

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