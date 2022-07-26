Как приготовить ароматное грузинское лобио: смешать фасоль с зеленью и чесноком, чуть размять

Ароматное грузинское лобио из фасоли обожают практически все. Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон рассказал, как правильно приготовить это запоминающееся и в то же время очень простое блюдо.

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