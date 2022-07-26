Как приготовить ароматное грузинское лобио: смешать фасоль с зеленью и чесноком, чуть размять

Простым рецептом поделился шеф Илья Лазерсон. 
Лобио.

Лобио. Фото: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

Ароматное грузинское лобио из фасоли обожают практически все. Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон рассказал, как правильно приготовить это запоминающееся и в то же время очень простое блюдо.

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Ингредиенты:

  • Красная фасоль сухая — 150 граммов,
  • Зелень сельдерея — 20 граммов,
  • Петрушка — 20 граммов,
  • Кинза — 20 граммов,
  • Чеснок — 10 граммов,
  • Чабрец — 3 грамма,
  • Уцхо-сунели — 3 грамма,
  • Красный жгучий перец — 1 грамм,
  • Уксус 4% — 15 миллилитров.

Фасоль отвариваем до готовности, всю жидкость не сливаем. Оставляем около 100–150 миллилитров. Заправляем травами и специями, тушим 5–10 минут. Частично разминаем толкушкой.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона»

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