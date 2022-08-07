Как правильно приготовить раков - рецепт от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на одну порцию 196 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Раки 1,5 кг (1485 р.)  
  • Колбаса «Краковская» 600 г (482 р.)
  • Картошка молодая 1,5 кг (75 р.)
  • Кукуруза 6 шт. (420 р.)
  • Сливочное масло 70 г (61 р.)
  • Лук репчатый 2 шт. (7 р.)
  • Чеснок молодой 2 головки (17 р.)

Специи:

  • Лавровый лист 7 шт. (3 р.)
  • Семена горчицы 1,5 ст. ложка (25 р.)
  • Зира 2 ст. ложки (27 р.)
  • Кориандр целый 2 ст. ложки (12 р.)
  • Перец черный горошком 1 ст. ложка (15 р.)
  • Душистый перец горошком 1 ст. ложка (15 р.)
  • Паприка сушеная молотая 2 ст. ложки (15 р.)
  • Кайенский острый перец молотый 1 ст. ложка (13 р.)
  • Чили перец мини 2 шт. (13 р.)
  • Лимоны 2 шт. (38 р.)
  • Апельсины 2 шт. (28 р.)
  • Вода 9 л
  • Соль

Вам понадобится казан объемом 12 л

Итого: 14 порций = 2751 р., 1 порция = 196 р.

Приготовление:

Казан поставить на огонь, налить 9 л воды и довести до кипения.

Закинуть картошку (мытую в мундире) и купно нарезанный лук.

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Фото: СТС

Две головки чеснока разрезать пополам и отправить в казан.

В бульон отправить: лавровые листики, зиру, семяна горчицы, кориандр, черный перец горошком, душистый перц горошком, 2 чили перца целиком и перемешать.

Лимоны и апельсины разрезать пополам, выжать сок и отправить все половинки в казан.

Бульон хорошенько посолить, добавить острый перец сушеный молотый и паприку.

Кукурузу очистить и разрезать на 3 части и отправить в казан – варить около 15 минут.

Фото: СТС

Краковскую колбасу нарезать на большие куски и отправить в казан.

Добавить кусок сливочного масла.

Раки отправить в казан и полностью утопить в бульоне, варить еще 15 минут.

Фото: СТС

Сервировка:

Переложить раки и все ингредиенты на большие подносы.

Приятного аппетита!

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