Как правильно приготовить раков - рецепт от Бельковича

Ингредиенты:
- Раки 1,5 кг (1485 р.)
- Колбаса «Краковская» 600 г (482 р.)
- Картошка молодая 1,5 кг (75 р.)
- Кукуруза 6 шт. (420 р.)
- Сливочное масло 70 г (61 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (7 р.)
- Чеснок молодой 2 головки (17 р.)
Специи:
- Лавровый лист 7 шт. (3 р.)
- Семена горчицы 1,5 ст. ложка (25 р.)
- Зира 2 ст. ложки (27 р.)
- Кориандр целый 2 ст. ложки (12 р.)
- Перец черный горошком 1 ст. ложка (15 р.)
- Душистый перец горошком 1 ст. ложка (15 р.)
- Паприка сушеная молотая 2 ст. ложки (15 р.)
- Кайенский острый перец молотый 1 ст. ложка (13 р.)
- Чили перец мини 2 шт. (13 р.)
- Лимоны 2 шт. (38 р.)
- Апельсины 2 шт. (28 р.)
- Вода 9 л
- Соль
Вам понадобится казан объемом 12 л
Итого: 14 порций = 2751 р., 1 порция = 196 р.
Приготовление:
Казан поставить на огонь, налить 9 л воды и довести до кипения.
Закинуть картошку (мытую в мундире) и купно нарезанный лук.
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Фото: СТС
Две головки чеснока разрезать пополам и отправить в казан.
В бульон отправить: лавровые листики, зиру, семяна горчицы, кориандр, черный перец горошком, душистый перц горошком, 2 чили перца целиком и перемешать.
Лимоны и апельсины разрезать пополам, выжать сок и отправить все половинки в казан.
Бульон хорошенько посолить, добавить острый перец сушеный молотый и паприку.
Кукурузу очистить и разрезать на 3 части и отправить в казан – варить около 15 минут.
Фото: СТС
Краковскую колбасу нарезать на большие куски и отправить в казан.
Добавить кусок сливочного масла.
Раки отправить в казан и полностью утопить в бульоне, варить еще 15 минут.
Фото: СТС
Сервировка:
Переложить раки и все ингредиенты на большие подносы.
Приятного аппетита!