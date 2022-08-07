Как правильно приготовить раков - рецепт от Бельковича

Две головки чеснока разрезать пополам и отправить в казан.

В бульон отправить: лавровые листики, зиру, семяна горчицы, кориандр, черный перец горошком, душистый перц горошком, 2 чили перца целиком и перемешать.

Лимоны и апельсины разрезать пополам, выжать сок и отправить все половинки в казан.

Бульон хорошенько посолить, добавить острый перец сушеный молотый и паприку.

Кукурузу очистить и разрезать на 3 части и отправить в казан – варить около 15 минут.