Как испечь быстрый творожный пирог с медом на сковороде без духовки

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как сделать вкусный творожный пирог из продуктов, которые есть в каждом холодильнике.

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«Пирог из творога с легким ароматом цедры цитрусовых получается нереально вкусным, ну а если еще к нему добавить мед со сметаной — от этого лакомства за уши точно не оттащишь», — сказал Емельяненко в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты:

творог — 200 г,

кефир — 200 г,

куриные яйца — 2 шт.,

сахарный песок — 50 г,

соль — 1/2 чайной ложки,

экстракт ванили — 1 чайная ложка,

сода — 3/4 чайной ложки,

мука — 150 г,

цедра лайма,

цедра апельсина,

мед,

сметана,

масло растительное,

масло сливочное — 15 г.

Смешать кефир, сахар, яйца, экстракт ванили, творог и цедру от половинки лайма и апельсина. Насыпать муку, смешанную с содой, и венчиком все перемешать. На разогретую сковородку положить кусочек сливочного масла и налить немного растительного масла.

Как только сливочное масло растает, переложить в сковороду творожную массу и равномерно распределить состав силиконовой лопаткой. Переставить сковороду на маленькую конфорку и накрыть крышкой.

Готовить пять минут с одной стороны, затем аккуратно перевернуть пирог, по краям сковороды налить немного растительного масла.