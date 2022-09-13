Как испечь быстрый творожный пирог с медом на сковороде без духовки

Рецептом поделился известный шеф Емельяненко.
Пирог.

Пирог. Фото: t.me/chefvasiliy

Шеф-повар Василий Емельяненко рассказал, как сделать вкусный творожный пирог из продуктов, которые  есть в каждом холодильнике.

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«Пирог из творога с легким ароматом цедры цитрусовых получается нереально вкусным, ну а если еще к нему добавить мед со сметаной — от этого лакомства за уши точно не оттащишь», — сказал Емельяненко в своем Telegram-канале «Шеф-повар Василий Емельяненко».

Ингредиенты:

  • творог — 200 г,
  • кефир — 200 г,
  • куриные яйца — 2 шт., 
  • сахарный песок — 50 г,
  • соль — 1/2 чайной ложки,
  • экстракт ванили — 1 чайная ложка,
  • сода — 3/4 чайной ложки,
  • мука — 150 г,
  • цедра лайма,
  • цедра апельсина,
  • мед,
  • сметана,
  • масло растительное,
  • масло сливочное — 15 г.

Смешать кефир, сахар, яйца, экстракт ванили, творог и  цедру от половинки лайма и апельсина. Насыпать муку, смешанную с содой, и венчиком все перемешать. На разогретую сковородку положить кусочек сливочного масла и налить немного растительного масла.

Как только сливочное масло растает, переложить в сковороду творожную массу и равномерно распределить состав силиконовой лопаткой. Переставить сковороду на маленькую конфорку и накрыть крышкой.

Готовить пять минут с одной стороны, затем аккуратно перевернуть пирог, по краям сковороды налить немного растительного масла.

Накрыть сковороду крышкой и еще на маленьком огне готовить шесть минут. К такому пирогу отлично подойдет соус — сметана, смешанная с медом.

Источник: t.me/chefvasiliy.

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