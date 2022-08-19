Как готовит кабачковые оладушки без муки и масла худеющая Рудова

Наталья Рудова призналась, что сейчас у нее самая лучшая форма. Она умудрилась хорошо похудеть зимой, а летом — наоборот, набрала лишние килограммы.

Поэтому ее питание сейчас в основном — это вкусные, но при это некалорийные и нежирные продукты.

Больше интересных новостей — в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».