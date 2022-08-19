Как готовит кабачковые оладушки без муки и масла худеющая Рудова

Наталья Рудова призналась, что сейчас у нее самая лучшая форма. Она умудрилась хорошо похудеть зимой, а летом — наоборот, набрала лишние килограммы.
Поэтому ее питание сейчас в основном — это вкусные, но при это некалорийные и нежирные продукты.
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Она не стала исключать из своего рациона оладушки из кабачков, а просто изменила способ приготовления. В своем телеграме Наталья Рудова рассказала, как делает свое любимое блюдо в период снижения веса.
Артистка натирает кабачок, добавляет чеснок, перец, соль и яйцо. Размешивает и выпекает на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Без масла. Можно добавить совсем немного — несколько капель.
Оладушки из кабачков Рудовой. Фото: соцсети