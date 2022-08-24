Как делает ПП-бургеры без булки на салатном листе худеющая Рудова: просто, вкусно, недорого

В ее рационе, к примеру, есть даже бургеры, правда, без булок и соусов. Но все равно, заверяет артистка, они получаются очень вкусными.

Рецепт довольно прост. Приготовить из нежирной индейки бифтексы из чистого мяса на гриле, положить на лист салата, сверху — ломтик томата, завернуть. Готово!