Как делает ПП-бургеры без булки на салатном листе худеющая Рудова: просто, вкусно, недорого

Наталья Рудова призналась, что набрала лишний вес, поэтому сейчас следит за питанием.
Наталья Рудова.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Актриса Наталья Рудова рассказала в своем телеграме поклонникам, что летом умудрилась пополнеть, поэтому каждый день тренируется со своим личным тренером и старается есть полезные и низкокалорийные продукты, но при этом вкусные.

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В ее рационе, к примеру, есть даже бургеры, правда, без булок и соусов. Но все равно, заверяет артистка, они получаются очень вкусными.

Рецепт довольно прост. Приготовить из нежирной индейки бифтексы из чистого мяса на гриле, положить на лист салата, сверху — ломтик томата, завернуть. Готово!

ПП-бургеры Рудовой. Фото: соцсети

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