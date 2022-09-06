Изумительный вкус: Белькович раскрыл простой рецепт жареных кабачков с курочкой и томатом

Изюминкой блюда от телеповара станет аромат базилика.
Овощи для жарки.

Овощи для жарки. Фото: Global Look Press

В сезон кабачков телеповар Саша Белькович поделился аппетитным рецептом. Овощи он предложил пожарить с филе курицы, томатом и базиликом. Способ простой, но блюдо получается изумительно вкусным.

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Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Филе куриной грудки — 110 гр.
  • Помидоры черри — 5 шт.
  • Базилик зеленый — 1 веточка.
  • Оливковое масло — 15 мл.
  • Чеснок — 3 зубчика.
  • Сметана — 1 ст. ложка.
  • Соль и перец — по вкусу.

Рубим чеснок на тонкие слайсы и обжариваем на масле до золотистого цвета. Мякоть курицы нарезаем на небольшие кусочки и добавляем в масло с чесноком. Поджариваем, бросаем в сковородку кабачок, нарезанный треугольниками.

Солим и перчим по вкусу за 2 минуты до готовности, кладем листья базилика и перемешиваем. Нарезаем томаты, добавляем, тушим несколько минут вместе, снимаем. Подаем к столу порционно со сметаной.

Источник: vm.ru.

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