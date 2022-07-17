Из кабачка и сыра: как Антонова делает вкусную и простую намазку на хлеб

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем Telegram-канале «Наталия Антонова» рецептом аппетитной намазки на хлеб из очень простых ингредиентов.
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Ингредиенты:
- 2 средних кабачка
- 1 морковь
- 2 луковицы
- Укроп и кинза
- 1 зубчик чеснока
- 200 г домашнего мягкого сыра (или плавленый «Дружба»)
- Соль, перец по вкусу
Налить растительное масло в сковороду и обжарить натертую на мелкой терке морковь с нарезанным мелко луком.
Вынуть из сковороды и в этом же масле обжарить нарезанные слайсами кабачки без кожуры.
Разбить блендером кабачки, морковь, лук, нарезанную зелень, перец, соль по вкусу и зубчик чеснока (по желанию). Добавить сыр.