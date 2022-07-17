Из кабачка и сыра: как Антонова делает вкусную и простую намазку на хлеб

В ход пойдет также морковка, чеснок, лук и зелень.
Намазка на хлеб.

Намазка на хлеб. Фото: Тelegram-канал «Наталия Антонова»/ t.me/antonova_official

 

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем Telegram-канале «Наталия Антонова» рецептом аппетитной намазки на хлеб из очень простых ингредиентов.

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Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка
  • 1 морковь
  • 2 луковицы
  • Укроп и кинза
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г домашнего мягкого сыра (или плавленый «Дружба»)
  • Соль, перец по вкусу

Налить растительное масло в сковороду и обжарить натертую на мелкой терке морковь с нарезанным мелко луком.

Вынуть из сковороды и в этом же масле обжарить нарезанные слайсами кабачки без кожуры.

Разбить блендером кабачки, морковь, лук, нарезанную зелень, перец, соль по вкусу и зубчик чеснока (по желанию). Добавить сыр.

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