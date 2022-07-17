Из кабачка и сыра: как Антонова делает вкусную и простую намазку на хлеб

Ингредиенты:

2 средних кабачка

1 морковь

2 луковицы

Укроп и кинза

1 зубчик чеснока

200 г домашнего мягкого сыра (или плавленый «Дружба»)

Соль, перец по вкусу

Налить растительное масло в сковороду и обжарить натертую на мелкой терке морковь с нарезанным мелко луком.

Вынуть из сковороды и в этом же масле обжарить нарезанные слайсами кабачки без кожуры.

Разбить блендером кабачки, морковь, лук, нарезанную зелень, перец, соль по вкусу и зубчик чеснока (по желанию). Добавить сыр.