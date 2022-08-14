Ивлев делает все вперемежку: шеф раскрыл рецепт ленивого хачапури (очень вкусно)

Отмерить муку, положить в нее разрыхлитель, соль. Перемешать и влить кефир. Вбить пару яиц. Активно размешать, бросить сулугуни. Перемешать вновь.

Нагреть на сковородке небольшое количество масла, поварешкой выложить тесто. Накрыть крышкой, жарить на медленном огне с одной, потом с другой стороны. Чуть остудить перед подачей.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.