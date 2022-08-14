Ивлев делает все вперемежку: шеф раскрыл рецепт ленивого хачапури (очень вкусно)

С таким простым блюдом справится даже ребенок.
Константин Ивлев.

Константин Ивлев. Стоп-кадр: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel

Константин Ивлев рассказал своим подписчикам, как приготовить ленивое хачапури. Очень вкусно и просто!

Ингредиенты:

  • сулугуни — 300 г
  • яйцо — 2 шт.
  • мука — 300 г
  • кефир — 400 мл
  • разрыхлитель — 3 г
  • соль, перец — по вкусу

 

Отмерить муку, положить в нее разрыхлитель, соль. Перемешать и влить кефир. Вбить пару яиц. Активно размешать, бросить сулугуни. Перемешать вновь.

Нагреть на сковородке небольшое количество масла, поварешкой выложить тесто. Накрыть крышкой, жарить на медленном огне с одной, потом с другой стороны. Чуть остудить перед подачей.

Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.

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