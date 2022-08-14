Ивлев делает все вперемежку: шеф раскрыл рецепт ленивого хачапури (очень вкусно)

Константин Ивлев рассказал своим подписчикам, как приготовить ленивое хачапури. Очень вкусно и просто!
Ингредиенты:
- сулугуни — 300 г
- яйцо — 2 шт.
- мука — 300 г
- кефир — 400 мл
- разрыхлитель — 3 г
- соль, перец — по вкусу
Отмерить муку, положить в нее разрыхлитель, соль. Перемешать и влить кефир. Вбить пару яиц. Активно размешать, бросить сулугуни. Перемешать вновь.
Нагреть на сковородке небольшое количество масла, поварешкой выложить тесто. Накрыть крышкой, жарить на медленном огне с одной, потом с другой стороны. Чуть остудить перед подачей.
Источник: YouTube-шоу Ivlev Chef Channel.