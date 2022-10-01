Интересные рецепты блюд из тыквы

Жаркое в тыкве
НАДО (на 4 - 6 порций): круглая тыква средних размеров · 300 г телятины (говядины, свинины, филе индейки) · 4 картофелины · 1 морковь · 1 луковица · 1 сладкий перец · 2 зубчика чеснока · 350 мл говяжьего бульона (не зазорно развести кубик) · 1 измельченный помидор · 2 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка сливочного масла · соль, перец · кориандр · свежая зелень для подачи.
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ГОТОВИМ:
1. У тыквы срезаем крышечку, выбираем мякоть с семенами.
2. Мясо режем кусочками, солим, перчим, обжариваем на масле до золотистой корочки.
3. Сладкий перец режем кубиками, шинкуем лук и чеснок, отправляем в сковороду к мясу.
4. Картофель и морковь чистим, режем кубиками. Отправляем в сковороду, солим, перчим, вливаем бульон (если используете кубик, предварительно солить не нужно).
5. Добавляем помидор, перемешиваем, тушим 10 минут.
6. Тыкву ставим на противень. Изнутри смазываем сливочным маслом и солим. Начиняем содержимым сковороды, закрываем верхушкой и запекаем 1 час в духовке при 180 °С.
7. Подаем в тарелках, посыпав зеленью. Мякоть тыквы можно съесть отдельно.
Тыквенный суп со сметаной
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 800 г мякоти тыквы · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 2 моркови · 2 ст. ложки оливкового масла · соль, перец · 1 л воды · 200 г сметаны · пара щепоток мускатного ореха · горсть тыквенных семечек · зелень для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Мелко нарезанный лук жарим в кастрюле с толстым дном на масле до матовости. Добавляем измельченный чеснок и нарезанную морковь, томим 5 минут, солим, перчим.
2. Тыкву режем кубиками, кладем в кастрюлю, заливаем кипятком, доводим до кипения, варим 20 - 30 минут до мягкости.
3. Пробиваем суп блендером. Добавляем сметану (оставьте немного для украшения), мускатный орех, проверяем на соль. Доводим до кипения и выключаем огонь.
4. При подаче украшаем сметаной, рубленой зеленью и жаренными на сухой сковороде тыквенными семечками.
Салат из печеной тыквы с фетой и медовой заправкой
Фото: Shutterstock
НАДО (на 6 порций): 800 г мякоти тыквы · 1 красная луковица · 5 ст. ложек оливкового масла · соль, перец · 2 ч. ложки красного винного уксуса · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка жидкого меда · щепотка сушеного орегано · немного петрушки · 60 г оливок · 40 г любых орехов · 150 г консервированного нута · 50 г феты.
ГОТОВИМ:
1. Тыквенную мякоть режем кубиками. Лук мелко шинкуем. Складываем овощи в миску, добавляем 3 ложки оливкового масла, соль, перец, перемешиваем. Выкладываем овощи на противень (поверх пергамента) и запекаем 20 - 25 минут при 200 °С до мягкости тыквы.
2. Делаем заправку: смешиваем уксус, лимонный сок, мед, измельченную зелень, оставшееся масло, соль, перец.
3. В салатник кладем остывшие овощи, нарезанные колечками оливки, раскрошенную фету, добавляем заправку и перемешиваем.