Интересные рецепты блюд из тыквы

НАДО (на 6 порций): 800 г мякоти тыквы · 1 красная луковица · 5 ст. ложек оливкового масла · соль, перец · 2 ч. ложки красного винного уксуса · 1 ч. ложка лимонного сока · 1 ч. ложка жидкого меда · щепотка сушеного орегано · немного петрушки · 60 г оливок · 40 г любых орехов · 150 г консервированного нута · 50 г феты.

ГОТОВИМ:

1. Тыквенную мякоть режем кубиками. Лук мелко шинкуем. Складываем овощи в миску, добавляем 3 ложки оливкового масла, соль, перец, перемешиваем. Выкладываем овощи на противень (поверх пергамента) и запекаем 20 - 25 минут при 200 °С до мягкости тыквы.

2. Делаем заправку: смешиваем уксус, лимонный сок, мед, измельченную зелень, оставшееся масло, соль, перец.

3. В салатник кладем остывшие овощи, нарезанные колечками оливки, раскрошенную фету, добавляем заправку и перемешиваем.