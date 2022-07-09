Интересные рецепты блюд из кабачков

НАДО (на 3 порции): 1 кабачок (около 400 - 500 г) · 1 морковка · 1 луковица · 1 зубчик чеснока · немного укропа и петрушки · 50 г сыра · 2 - 3 ст. ложки муки · 1 яйцо · соль, перец · растительное масло для жарки · сметана для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Зелень мелко шинкуем, сыр натираем на мелкой терке.

2. Натираем на терке кабачок, морковь и лук. Солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут.

3. Отжимаем лишнюю влагу, добавляем сыр, зелень, измельченный чеснок, яйцо, перец. Перемешиваем.

4. Добавляем 2 ст. ложки муки с горкой. Если тесто кажется жидковатым, можно добавить еще одну. Перемешиваем.

5. Сковороду разогреваем, добавляем масло, выкладываем ложкой смесь, формируя оладьи, и жарим на умеренном огне с двух сторон.

6. Подаем со сметаной.

5. Смесь перекладываем в блендер и пробиваем в однородную массу.

6. Подаем в охлажденном виде как закуску с поджаренным хлебом.

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