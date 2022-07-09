Интересные рецепты блюд из кабачков

Запеканка с сыром
НАДО (на 4 порции): 800 г молодых кабачков · 100 г твердого сыра · 4 яйца · 4 ст. ложки жирной сметаны · 2 зубчика чеснока · немного укропа и зеленого лука · соль · перец · сливочное масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
1. Яйца взбиваем до однородности, добавляем сметану, соль, перец, измельченный чеснок, мелко нарезанный укроп.
2. Кабачки режем кружочками толщиной 5 мм.
3. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом, выкладываем кабачки и заливаем яичной смесью. Посыпаем тертым сыром.
4. Запекаем 30 минут при 180 °С.
5. Перед подачей посыпаем нарезанным зеленым луком.
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Икра
Фото: Shutterstock
НАДО (на 5 порций): 2 кабачка · 1 луковица · 1 крупная морковь · 2 ст. ложки томатной пасты · соль · 2 ст. ложки подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
1. Кабачок режем кубиками, мелко шинкуем лук, натираем морковь.
2. В сковороде разогреваем растительное масло, добавляем лук и морковь, жарим до мягкости моркови.
3. Добавляем кабачки. Жарим пару минут, накрываем крышкой и тушим 15 минут.
4. Кладем томатную пасту и соль, перемешиваем и тушим еще 7 минут.
Правильные оладушки
Фото: Shutterstock
НАДО (на 3 порции): 1 кабачок (около 400 - 500 г) · 1 морковка · 1 луковица · 1 зубчик чеснока · немного укропа и петрушки · 50 г сыра · 2 - 3 ст. ложки муки · 1 яйцо · соль, перец · растительное масло для жарки · сметана для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Зелень мелко шинкуем, сыр натираем на мелкой терке.
2. Натираем на терке кабачок, морковь и лук. Солим, перемешиваем и оставляем на 10 минут.
3. Отжимаем лишнюю влагу, добавляем сыр, зелень, измельченный чеснок, яйцо, перец. Перемешиваем.
4. Добавляем 2 ст. ложки муки с горкой. Если тесто кажется жидковатым, можно добавить еще одну. Перемешиваем.
5. Сковороду разогреваем, добавляем масло, выкладываем ложкой смесь, формируя оладьи, и жарим на умеренном огне с двух сторон.
6. Подаем со сметаной.
5. Смесь перекладываем в блендер и пробиваем в однородную массу.
6. Подаем в охлажденном виде как закуску с поджаренным хлебом.