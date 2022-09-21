Идеальный завтрак: яичный ролл, который не оставит равнодушным

Представляем интересный видеорецепт.
Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Приготовьте своему мужу или ребенку яичный ролл. Как минимум это необычно. Как максимум — очень вкусно!

Фуд-блогер Юлия Николаенко показала и рассказала — как это сделать.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  