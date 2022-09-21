Идеальный завтрак: яичный ролл, который не оставит равнодушным

Приготовьте своему мужу или ребенку яичный ролл. Как минимум это необычно. Как максимум — очень вкусно!

Фуд-блогер Юлия Николаенко показала и рассказала — как это сделать.

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