Идеальный завтрак от Бельковича: утренняя кесадилья с яйцом

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Тортилья 2 шт.

Салями 50 г

Помидор 1 шт.

Сыр полутвердый 90 г

Растительное масло 15 мл

Соль

Перец

Итого: 1 утренняя кесадилья = 198 р.

Приготовление:

В миску разбить 2 яйца и взболтать вилкой до однородной консистенции.

На разогретую сковороду налить 15 мл растительного масла, перелить взбитые яйца на сковороду, посолить и поперчить по вкусу, посыпать равномерным слоем тертого сыра (50 г).

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