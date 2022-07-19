Идеальный завтрак от Бельковича: утренняя кесадилья с яйцом

У главного шеф-повара СТС ушло на одну порцию 198 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Яйца 2 шт.   
  • Тортилья 2 шт.
  • Салями 50 г
  • Помидор 1 шт.
  • Сыр полутвердый 90 г
  • Растительное масло 15 мл
  • Соль
  • Перец
  • Итого: 1 утренняя кесадилья = 198 р.

Приготовление:

В миску разбить 2 яйца и взболтать вилкой до однородной консистенции.

На разогретую сковороду налить 15 мл растительного масла, перелить взбитые яйца на сковороду, посолить и поперчить по вкусу, посыпать равномерным слоем тертого сыра (50 г).

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Фото: СТС

Накрыть тортильей яичный блинчик с сыром, прижать и подержать на нагреве около 1 минуты, затем перевернуть на другую сторону.

Фото: СТС

Выложить на яичный блинчик слайсы помидоров, салями, посыпать тертым сыром (40 г), накрыть второй тортильей и слегка спрессовать, перевернуть и держать на нагреве 30 секунд.

Еще интересный рецепт:

Сервировка

Горячую кесадилью разрезать на кусочки.

Приятного аппетита!

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