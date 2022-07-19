Идеальный завтрак от Бельковича: утренняя кесадилья с яйцом

Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Тортилья 2 шт.
- Салями 50 г
- Помидор 1 шт.
- Сыр полутвердый 90 г
- Растительное масло 15 мл
- Соль
- Перец
- Итого: 1 утренняя кесадилья = 198 р.
Приготовление:
В миску разбить 2 яйца и взболтать вилкой до однородной консистенции.
На разогретую сковороду налить 15 мл растительного масла, перелить взбитые яйца на сковороду, посолить и поперчить по вкусу, посыпать равномерным слоем тертого сыра (50 г).
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
Фото: СТС
Накрыть тортильей яичный блинчик с сыром, прижать и подержать на нагреве около 1 минуты, затем перевернуть на другую сторону.
Фото: СТС
Выложить на яичный блинчик слайсы помидоров, салями, посыпать тертым сыром (40 г), накрыть второй тортильей и слегка спрессовать, перевернуть и держать на нагреве 30 секунд.
Еще интересный рецепт:
Сервировка
Горячую кесадилью разрезать на кусочки.
Приятного аппетита!