Идеален для завтрака: Наталия Антонова поделилась рецептом салата с авокадо, грушей и мягким сыром

Звезда сериалов Наталия Антонова еще и отменный кулинар. Она обожает готовить и всегда делится интересными рецептами со своей аудиторией в телеграм-канале.
На этот раз актриса призналась, что любит начинать день с легких салатов.
«Салаты на завтрак легки в приготовлении, транспортабельны и невероятно универсальны. Вы можете сократить время приготовления, используя предварительно вымытые зеленые листовые овощи, предварительно нарезанные овощи и остатки. Салаты на завтрак также легко взять с собой в дорогу. Просто не забудьте упаковать заправку отдельно, чтобы ваш салат был похож на свежеприготовленный», — поделилась Наталия Антонова.
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Наталия Антонова поделилась рецептом салата с авокадо, который готовит себе на завтрак.
Понадобится: • ½ авокадо; • 150 гр. мягкого сыра; • 1 груша; • ½ лимона; • 2 ст. л. оливкового масла; • салат; • горсть кедровых орехов; • соль.
Приготовление: Авокадо нарежьте тонкими дольками. Грушу и сыр порежьте кубиками. Листья салата нарвите. Сделайте заправку, смешав оливковое масло с лимонным соком. Добавьте соль. Соедините все компоненты салата, перемешайте. Заправьте салат, сверху посыпьте орешками. Приятного аппетита!