Готовится и съедается быстро! Рецепт ПП-супа с сельдереем и курицей от Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова известна не только ролями в кино, но и своей любовью к кулинарии. Наталия Антонова — отменная хозяйка, которая часто балует близких вкусными блюдами.
А вот себе Наталия Антонова готовит по большей части еду по ПП-рецептам. Как, например, суп из курицы и сельдерея, о котором она рассказала в телеграм-канале.
Понадобится: 2 литра воды, 600 грамм белокочанной капусты, 500 грамм стеблей сельдерея, 1 болгарский перец, 1 большой помидор, 200 грамм цветной капусты, 300 грамм отварного куриного филе, 1 большая луковица, соль, перец.
Готовим: капусту шинкуем, стебли сельдерея тщательно промываем и режем на небольшие кусочки. Болгарский перец режем полукольцами, помидор — кусочками. Отварное куриное филе (можно использовать любое другое нежирное мясо) разбираем на волокна или режем кусочками. Луковицу чистим, но не шинкуем. В кастрюлю кладем все компоненты, кроме мяса. Солим, перчим. Ставим вариться до полной готовности овощей. Убираем из супа луковицу и отправляем в суп мясо. Готовим еще пару минут. Обед для похудения готов!
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