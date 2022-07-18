Готовится и съедается быстро! Рецепт ПП-супа с сельдереем и курицей от Наталии Антоновой

Актриса Наталия Антонова известна не только ролями в кино, но и своей любовью к кулинарии. Наталия Антонова — отменная хозяйка, которая часто балует близких вкусными блюдами.

А вот себе Наталия Антонова готовит по большей части еду по ПП-рецептам. Как, например, суп из курицы и сельдерея, о котором она рассказала в телеграм-канале.