Готовим вкусные трайфлы

Трайфл — это очень простой десерт английской кухни, который готовится из бисквита или печенья, пропитанного фруктовым соком.

Кондитер Екатерина Михайлова показала, как быстро его приготовить.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»