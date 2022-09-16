Готовим вкусные трайфлы

Представляем интересный видеорецепт.
Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Трайфл — это очень простой десерт английской кухни, который готовится из бисквита или печенья, пропитанного фруктовым соком.

Кондитер Екатерина Михайлова показала, как быстро его приготовить.

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