Готовим вкусные десерты из абрикосов

Представляем несколько интересных рецептов.
Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Клафути

Французский быстрый пирог из жидкого теста с крупными кусочками фруктов.

НАДО (на 6 порций): 400 г абрикосов · 100 г сахара · 80 мл молока · 80 г муки · 3 яйца · 50 г сливочного масла · 1 пакетик ванильного сахара · щепотка соли · сахарная пудра · веточка мяты для подачи.

ГОТОВИМ:

1. Абрикосы моем, делим на половинки, удаляем косточки.

2. Растираем яйца с сахаром, добавляем соль, ванильный сахар, взбиваем до растворения.

3. Добавляем молоко, муку и растопленное сливочное масло. Размешиваем до однородности.

4. Форму смазываем маслом, присыпаем сахаром. Выкладываем половинки абрикосов срезами вверх.

5. Выпекаем 40 - 45 минут при температуре 180 °С.

6. Даем немного остыть, посыпаем сахарной пудрой, украшаем мятой.

К десерту нет вопросов. Ведь он из абрикосов!

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Крамбл

Фото: Shutterstock

Британский десерт, сделать который под силу и ребенку. Внизу сладкие фрукты, сверху аппетитная овсяная корочка. Вместо абрикосов можно использовать какие угодно сочные ягоды и фрукты (клубнику, сливы, смородину и др.). Выпекать можно и в большой форме, и в порционных формочках.

НАДО (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки размягченного сливочного масла · 10 абрикосов · 1 яблоко или груша.

По желанию: горсть грецких или миндальных орехов · немного лепестков миндаля для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем овсяные хлопья, сахар и раздавленные скалкой орехи.

2. Добавляем сливочное масло и растираем пальцами в крошку.

3. Чистые абрикосы режем четвертинками, яблоко - некрупными кубиками.

4. Помещаем нарезанные фрукты в форму. Сверху выкладываем масляную крошку.

5. Посыпаем лепестками миндаля.

6. Выпекаем 15 минут при температуре 190 °С.

Пастила

Фото: Shutterstock

Перезревшие абрикосы можно купить за сущие копейки. Именно они идеально подходят для пастилы.

НАДО: 5 кг абрикосов · 200 г сахара.

ГОТОВИМ:

1. Абрикосы моем, удаляем косточки и пробиваем блендером или в мясорубке в пюре.

2. Для более нежной консистенции протираем пюре через сито.

3. Добавляем сахар (его можно и не класть - пастила получится с легкой кислинкой).

4. Пекарскую бумагу тщательно промасливаем, застилаем противень. Выкладываем пюре слоем 1 см, разравниваем ложкой. Можно использовать сразу два противня.

5. Духовку разогреваем до 60 °С и сушим пастилу 3 часа с приоткрытой дверцей.

6. Пастилу режем на полосы произвольной ширины, сворачиваем в рулетики и храним в холодильнике.

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