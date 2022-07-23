Готовим вкусные десерты из абрикосов

Британский десерт, сделать который под силу и ребенку. Внизу сладкие фрукты, сверху аппетитная овсяная корочка. Вместо абрикосов можно использовать какие угодно сочные ягоды и фрукты (клубнику, сливы, смородину и др.). Выпекать можно и в большой форме, и в порционных формочках.

НАДО (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки размягченного сливочного масла · 10 абрикосов · 1 яблоко или груша.

По желанию: горсть грецких или миндальных орехов · немного лепестков миндаля для украшения.

ГОТОВИМ:

1. Смешиваем овсяные хлопья, сахар и раздавленные скалкой орехи.

2. Добавляем сливочное масло и растираем пальцами в крошку.

3. Чистые абрикосы режем четвертинками, яблоко - некрупными кубиками.

4. Помещаем нарезанные фрукты в форму. Сверху выкладываем масляную крошку.

5. Посыпаем лепестками миндаля.

6. Выпекаем 15 минут при температуре 190 °С.

Пастила