Готовим вкусные десерты из абрикосов

Клафути
Французский быстрый пирог из жидкого теста с крупными кусочками фруктов.
НАДО (на 6 порций): 400 г абрикосов · 100 г сахара · 80 мл молока · 80 г муки · 3 яйца · 50 г сливочного масла · 1 пакетик ванильного сахара · щепотка соли · сахарная пудра · веточка мяты для подачи.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, делим на половинки, удаляем косточки.
2. Растираем яйца с сахаром, добавляем соль, ванильный сахар, взбиваем до растворения.
3. Добавляем молоко, муку и растопленное сливочное масло. Размешиваем до однородности.
4. Форму смазываем маслом, присыпаем сахаром. Выкладываем половинки абрикосов срезами вверх.
5. Выпекаем 40 - 45 минут при температуре 180 °С.
6. Даем немного остыть, посыпаем сахарной пудрой, украшаем мятой.
К десерту нет вопросов. Ведь он из абрикосов!
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Крамбл
Фото: Shutterstock
Британский десерт, сделать который под силу и ребенку. Внизу сладкие фрукты, сверху аппетитная овсяная корочка. Вместо абрикосов можно использовать какие угодно сочные ягоды и фрукты (клубнику, сливы, смородину и др.). Выпекать можно и в большой форме, и в порционных формочках.
НАДО (на 3 порции): 4 ст. ложки овсяных хлопьев · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки размягченного сливочного масла · 10 абрикосов · 1 яблоко или груша.
По желанию: горсть грецких или миндальных орехов · немного лепестков миндаля для украшения.
ГОТОВИМ:
1. Смешиваем овсяные хлопья, сахар и раздавленные скалкой орехи.
2. Добавляем сливочное масло и растираем пальцами в крошку.
3. Чистые абрикосы режем четвертинками, яблоко - некрупными кубиками.
4. Помещаем нарезанные фрукты в форму. Сверху выкладываем масляную крошку.
5. Посыпаем лепестками миндаля.
6. Выпекаем 15 минут при температуре 190 °С.
Пастила
Фото: Shutterstock
Перезревшие абрикосы можно купить за сущие копейки. Именно они идеально подходят для пастилы.
НАДО: 5 кг абрикосов · 200 г сахара.
ГОТОВИМ:
1. Абрикосы моем, удаляем косточки и пробиваем блендером или в мясорубке в пюре.
2. Для более нежной консистенции протираем пюре через сито.
3. Добавляем сахар (его можно и не класть - пастила получится с легкой кислинкой).
4. Пекарскую бумагу тщательно промасливаем, застилаем противень. Выкладываем пюре слоем 1 см, разравниваем ложкой. Можно использовать сразу два противня.
5. Духовку разогреваем до 60 °С и сушим пастилу 3 часа с приоткрытой дверцей.
6. Пастилу режем на полосы произвольной ширины, сворачиваем в рулетики и храним в холодильнике.