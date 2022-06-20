Готовим вкуснятину за пять минут! Икра из шампиньонов с петрушкой и лимонным соком по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом икры из шампиньонов. Она очень вкусная и пригодится на все случаи жизни.

Ингредиенты

800 г шампиньонов;

1 небольшой пучок петрушки;

100 мл растительного масла;

1 луковица;

1 столовая ложка лимонного сока;

соль и перец — по вкусу.

Шампиньоны сварить (10–15 минут). Измельчить любым способом (ножом, блендером или мясорубкой).

Зелень мелко нашинковать. В сковородке разогреть масло на среднем огне. Нарезать мелко лук, пожарить (5–7 минут).

Добавить грибы, петрушку, выжать лимонный сок, посолить и поперчить. Перемешать, переложить в контейнер или закатать в банку.

Смотрите также: