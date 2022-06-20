Готовим вкуснятину за пять минут! Икра из шампиньонов с петрушкой и лимонным соком по рецепту Антоновой

Ее можно закатать в банку, а можно есть сразу.
Грибная икра.

Грибная икра. Фото: t.me/antonova_official

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем телеграме рецептом икры из шампиньонов. Она очень вкусная и пригодится на все случаи жизни.

Ингредиенты

  •  800 г шампиньонов;
  • 1 небольшой пучок петрушки;
  • 100 мл растительного масла;
  • 1 луковица;
  • 1 столовая ложка лимонного сока;
  • соль и перец — по вкусу.

Шампиньоны сварить (10–15 минут). Измельчить любым способом (ножом, блендером или мясорубкой).

Зелень мелко нашинковать. В сковородке разогреть масло на среднем огне. Нарезать мелко лук, пожарить (5–7 минут).

Добавить грибы, петрушку, выжать лимонный сок, посолить и поперчить. Перемешать, переложить в контейнер или закатать в банку.

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