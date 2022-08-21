Готовим на даче: чечевичная похлебка с бараниной в казане от Бельковича

Лук и морковь очистить и нарезать крупными кубиками. В казан добавить 10 мл растительного масла и обжарить овощи до коллера и вытащить из казана.

Обжечь бараньи кости на открытом огне, переложить в казан, залить водой 5 л, прокипятить 30 минут.

Через 30 минут в бульон закинуть обжаренные кусочки мяса.

Болгарские перцы отправить в мангал на угли и подпечь со всех сторон в течение 10 минут.