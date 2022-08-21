Готовим на даче: чечевичная похлебка с бараниной в казане от Бельковича

У главного шеф-повара ушло на одну порцию 82 рубля.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Баранина (задок жирная) 1,7 кг (1247 р.)
  • Чечевица красная 450 г (90 р.)
  • Лук 3 шт. (12 р.)
  • Морковь 3 шт. (7 р.)
  • Картофель 1,1 кг (32 р.)
  • Помидоры 750 г (45 р.)
  • Перец болгарский красный 3 шт. (120 р.)
  • Перец чили 1 шт. (9 р.)
  • Кинза пучок 20 г (18 р.)
  • Петрушка пучок 20 г (14  р.)
  • Чеснок 6 зубчиков (5 р.)
  • Зира 1 ст. ложка (18 р.)
  • Паприка молотая 1,5 ст. ложки (13 р.)
  • Растительное масло 40 мл (5 р.)
  • Вода 5 л
  • Соль
  • Вам понадобится казан объемом 12 л
  • Итого: 20 порций = 1635 р., 1 порция = 82 р.

Приготовление:

Казан поставить нагреваться на сильный огонь.

Срезать мясо с кости и нарезать небольшими кубиками.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Отправить в казан с растительным маслом (30 мл) кусочки мяса с жиром, слегка обжарить и вытопить жир, переложить в миску.

В казан с маслом и вытопившимся жирком, обжарить оставшееся мясо до золотистой корочки и переложить в миску.

Фото: СТС

Лук и морковь очистить и нарезать крупными кубиками. В казан добавить 10 мл растительного масла и обжарить овощи до коллера и вытащить из казана.

Обжечь бараньи кости на открытом огне, переложить в казан, залить водой 5 л,  прокипятить 30 минут.

Через 30 минут в бульон закинуть обжаренные кусочки мяса.

Болгарские перцы отправить в мангал на угли и подпечь со всех сторон в течение 10 минут.

Фото: СТС

Достать подпекшийся до темной корочки перец из углей и убрать в пакет, чтобы шкурка отсырела.

Нарезать картошку и закинуть к мясу.

Пересыпать в бульон чечевицу, пару минут прокипятить и добавить обжаренный лук и морковь.

Достать из пакета перцы, снять подгорелую шкурку, нарезать крупным кубиком и отправить в казан.

Фото: СТС

Нарезать помидор, перец чили кольцами, чеснок слайсами и добавить ко всем ингредиентам.

Похлебку хорошенько посолить, добавить зиру, паприку и перемешать.

За 1 минуту до готовности закинуть мелко нарезанную петрушку и кинзу, снять с огня.

Приятного аппетита!

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  