Готовим на даче: чечевичная похлебка с бараниной в казане от Бельковича

Ингредиенты:
- Баранина (задок жирная) 1,7 кг (1247 р.)
- Чечевица красная 450 г (90 р.)
- Лук 3 шт. (12 р.)
- Морковь 3 шт. (7 р.)
- Картофель 1,1 кг (32 р.)
- Помидоры 750 г (45 р.)
- Перец болгарский красный 3 шт. (120 р.)
- Перец чили 1 шт. (9 р.)
- Кинза пучок 20 г (18 р.)
- Петрушка пучок 20 г (14 р.)
- Чеснок 6 зубчиков (5 р.)
- Зира 1 ст. ложка (18 р.)
- Паприка молотая 1,5 ст. ложки (13 р.)
- Растительное масло 40 мл (5 р.)
- Вода 5 л
- Соль
- Вам понадобится казан объемом 12 л
- Итого: 20 порций = 1635 р., 1 порция = 82 р.
Приготовление:
Казан поставить нагреваться на сильный огонь.
Срезать мясо с кости и нарезать небольшими кубиками.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Отправить в казан с растительным маслом (30 мл) кусочки мяса с жиром, слегка обжарить и вытопить жир, переложить в миску.
В казан с маслом и вытопившимся жирком, обжарить оставшееся мясо до золотистой корочки и переложить в миску.
Фото: СТС
Лук и морковь очистить и нарезать крупными кубиками. В казан добавить 10 мл растительного масла и обжарить овощи до коллера и вытащить из казана.
Обжечь бараньи кости на открытом огне, переложить в казан, залить водой 5 л, прокипятить 30 минут.
Через 30 минут в бульон закинуть обжаренные кусочки мяса.
Болгарские перцы отправить в мангал на угли и подпечь со всех сторон в течение 10 минут.
Фото: СТС
Достать подпекшийся до темной корочки перец из углей и убрать в пакет, чтобы шкурка отсырела.
Нарезать картошку и закинуть к мясу.
Пересыпать в бульон чечевицу, пару минут прокипятить и добавить обжаренный лук и морковь.
Достать из пакета перцы, снять подгорелую шкурку, нарезать крупным кубиком и отправить в казан.
Фото: СТС
Нарезать помидор, перец чили кольцами, чеснок слайсами и добавить ко всем ингредиентам.
Похлебку хорошенько посолить, добавить зиру, паприку и перемешать.
За 1 минуту до готовности закинуть мелко нарезанную петрушку и кинзу, снять с огня.
Приятного аппетита!