Готовим голубцы по-новому: как сделать их треугольниками в соусе из ряженки, показал Белькович

Саша Белькович предложил в своем телеграме приготовить вкусные необычные голубцы, завернув их треугольниками. Соус он сделал из ряженки.

Ингредиенты на 10-12 штук:

Капуста — 1 средний кочан,

Фарш — 400 граммов,

Морковка — 100 граммов,

Зелень — 30 граммов,

Лук — 50 граммов,

Рис — 70 граммов,

Растительное масло — 30-50 миллилитров.

Соус:

Ряженка — 400 граммов,

Куркума — 1 чайная ложка,

Чеснок — 2 зубчика,

Соль, перец — по вкусу,

Сметана — по вкусу для подачи.

Смешать фарш, мелко нарубленный лук, морковь, зелень, сваренный до полуготовности рис, соль и перец.

Ошпарить капустные листья, срезать жесткую сердцевину и разрезать лист пополам.

На край листа положить начинку и завернуть так, чтобы получился треугольник. Обжарить треугольнички на раскаленном масле с обеих сторон.

Сделать соус. В ряженку добавить куркуму, чеснок и соль, перемешать, залить голубцы в сковороде.

Накрыть крышкой, 20-25 минут тушить на среднем огне.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».