Готовим голубцы по-новому: как сделать их треугольниками в соусе из ряженки, показал Белькович

Знакомое блюдо получается с неординарным вкусом.
Голубцы.

Голубцы. Фото: t.me/iambelkovich

Саша Белькович предложил в своем телеграме приготовить вкусные необычные голубцы, завернув их треугольниками. Соус он сделал из ряженки.

Ингредиенты на 10-12 штук:

  • Капуста — 1 средний кочан,  
  • Фарш — 400 граммов,
  • Морковка — 100 граммов,
  • Зелень — 30 граммов,
  • Лук — 50 граммов,
  • Рис — 70 граммов,
  • Растительное масло — 30-50 миллилитров.

Соус:

  • Ряженка — 400 граммов,
  • Куркума — 1 чайная ложка,
  • Чеснок — 2 зубчика,
  • Соль, перец — по вкусу,
  • Сметана — по вкусу для подачи.

Смешать фарш, мелко нарубленный лук, морковь, зелень, сваренный до полуготовности рис, соль и перец.

Ошпарить капустные листья, срезать жесткую сердцевину и разрезать лист пополам.

На край листа положить начинку и завернуть так, чтобы получился треугольник. Обжарить треугольнички на раскаленном масле с обеих сторон.

Сделать соус. В ряженку добавить куркуму, чеснок и соль, перемешать, залить голубцы в сковороде.

Накрыть крышкой, 20-25 минут тушить на среднем огне.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».

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