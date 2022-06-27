Готовим голубцы по-новому: как сделать их треугольниками в соусе из ряженки, показал Белькович

Саша Белькович предложил в своем телеграме приготовить вкусные необычные голубцы, завернув их треугольниками. Соус он сделал из ряженки.
Ингредиенты на 10-12 штук:
- Капуста — 1 средний кочан,
- Фарш — 400 граммов,
- Морковка — 100 граммов,
- Зелень — 30 граммов,
- Лук — 50 граммов,
- Рис — 70 граммов,
- Растительное масло — 30-50 миллилитров.
Соус:
- Ряженка — 400 граммов,
- Куркума — 1 чайная ложка,
- Чеснок — 2 зубчика,
- Соль, перец — по вкусу,
- Сметана — по вкусу для подачи.
Смешать фарш, мелко нарубленный лук, морковь, зелень, сваренный до полуготовности рис, соль и перец.
Ошпарить капустные листья, срезать жесткую сердцевину и разрезать лист пополам.
На край листа положить начинку и завернуть так, чтобы получился треугольник. Обжарить треугольнички на раскаленном масле с обеих сторон.
Сделать соус. В ряженку добавить куркуму, чеснок и соль, перемешать, залить голубцы в сковороде.
Накрыть крышкой, 20-25 минут тушить на среднем огне.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».
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