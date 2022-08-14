Фишка в заправке: фирменный салат на мангале от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 401 рубль.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Желтый болгарский перец 1 шт. (44 р.)
  • Красный болгарский перец 1 шт. (40 р.)
  • Зеленый перец (ласточка) 1 шт. (12 р.)
  • Кабачок 1 шт.  (12 р.)
  • Баклажан 1 шт. (18 р.)
  • Помидоры 2 шт. (18 р.)
  • Красный лук 2 шт. (17 р.)
  • Сыр адыгейский 200 г (171 р.)
  • Соль

Заправка:

  • Оливковое масло 50 мл (27 р.)
  • Яблочный уксус 2 ст. ложки (3 р.)
  • Тархун 1 веточка (36 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)
  • Сахар 1 ст. ложка (2 р.)

Итого: 6 порций = 401 р., 1 порция  =  67 р.

Приготовление:

В мангал с хорошо разогретыми углями отправить перцы и обжарить со всех сторон в течение 10 минут.

Нарезать баклажаны и кабачки толстыми кольцами, выложить на решетку, подсолить с двух сторон и отправить на мангал.

Фото: СТС

Красный лук нарезать крупными кольцами и подпечь с двух сторон.

Достать подпекшийся до темной корочки перец из углей и убрать в пакет, чтобы шкурка отсырела. Затем снять подгорелую шкурку с перца и нарезать.

Лук, баклажан и кабачок разрезать пополам.

Помидоры нарезать крупными кусочками.

Заправка:

Фото: СТС

Мелко нарезать чеснок, добавить яблочный уксус, оливковое масло, сахар, нарезанный тархун и перемешать.

Нарезать сыр слайсами средней толщины и поджарить на углях по 30 секунд с каждой стороны.

Сервировка:

Все ингредиенты переложить в салатник, полить заправкой и сверху выложить слайсы сыра.

Приятного аппетита!

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