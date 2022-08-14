Фишка в заправке: фирменный салат на мангале от Бельковича

Ингредиенты:
- Желтый болгарский перец 1 шт. (44 р.)
- Красный болгарский перец 1 шт. (40 р.)
- Зеленый перец (ласточка) 1 шт. (12 р.)
- Кабачок 1 шт. (12 р.)
- Баклажан 1 шт. (18 р.)
- Помидоры 2 шт. (18 р.)
- Красный лук 2 шт. (17 р.)
- Сыр адыгейский 200 г (171 р.)
- Соль
Заправка:
- Оливковое масло 50 мл (27 р.)
- Яблочный уксус 2 ст. ложки (3 р.)
- Тархун 1 веточка (36 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Сахар 1 ст. ложка (2 р.)
Итого: 6 порций = 401 р., 1 порция = 67 р.
Приготовление:
В мангал с хорошо разогретыми углями отправить перцы и обжарить со всех сторон в течение 10 минут.
Нарезать баклажаны и кабачки толстыми кольцами, выложить на решетку, подсолить с двух сторон и отправить на мангал.
Фото: СТС
Красный лук нарезать крупными кольцами и подпечь с двух сторон.
Достать подпекшийся до темной корочки перец из углей и убрать в пакет, чтобы шкурка отсырела. Затем снять подгорелую шкурку с перца и нарезать.
Лук, баклажан и кабачок разрезать пополам.
Помидоры нарезать крупными кусочками.
Заправка:
Фото: СТС
Мелко нарезать чеснок, добавить яблочный уксус, оливковое масло, сахар, нарезанный тархун и перемешать.
Нарезать сыр слайсами средней толщины и поджарить на углях по 30 секунд с каждой стороны.
Сервировка:
Все ингредиенты переложить в салатник, полить заправкой и сверху выложить слайсы сыра.
Приятного аппетита!