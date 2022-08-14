Фишка в заправке: фирменный салат на мангале от Бельковича

Ингредиенты:

Желтый болгарский перец 1 шт. (44 р.)

Красный болгарский перец 1 шт. (40 р.)

Зеленый перец (ласточка) 1 шт. (12 р.)

Кабачок 1 шт. (12 р.)

Баклажан 1 шт. (18 р.)

Помидоры 2 шт. (18 р.)

Красный лук 2 шт. (17 р.)

Сыр адыгейский 200 г (171 р.)

Соль

Заправка:

Оливковое масло 50 мл (27 р.)

Яблочный уксус 2 ст. ложки (3 р.)

Тархун 1 веточка (36 р.)

Чеснок 2 зубчика (1 р.)

Сахар 1 ст. ложка (2 р.)

Итого: 6 порций = 401 р., 1 порция = 67 р.

Приготовление:

В мангал с хорошо разогретыми углями отправить перцы и обжарить со всех сторон в течение 10 минут.

Нарезать баклажаны и кабачки толстыми кольцами, выложить на решетку, подсолить с двух сторон и отправить на мангал.