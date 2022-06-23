«Фишка» в заправке: фирменный «Цезарь» на гриле от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на одну порцию 139 рублей.
«Цезарь» на гриле. Фото

«Цезарь» на гриле. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Бедра куриные без костей и кожи 6 шт. (335 р.)
  • Аджика 1 ст. ложка (10 р.)
  • Растительное масло 20 мл (3 р.)
  • Соль
  • Айсберг 700 г (140 р.)
  • Твердый сыр 150 г (244 р.)
  • Лаваш толстый 1 шт. (37 р.)
  • Черри 200 г (80 р.)

Заправка:

  • Майонез 3 сл. ложки (21 р.)
  • Йогурт питьевой классический 3 ст. ложки (17 р.)
  • Шпроты 80 г (66 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)
  • Горчица зернистая 2 ч. ложки (12 р.)
  • Лимон (сок) ¼ шт. (5 р.)

Итого: 7 порций = 971 р., 1 порция салата = 139 р.

Приготовление:

К бедрам добавляем 1 ст. ложку аджики, 20 мл растительного масла, солим парой щепоток и перемешиваем.

Фото: СТС

Перекладываем бедра на решетку и обжариваем на мангале до готовности, контролируя нагрев.

Заправка:

В миску отправляем шпроты и мнем вилкой, добавляем измельченные зубчики чеснока, 3 ст. ложки майонеза, 3 ст. ложки йогурта, 2 ч. ложки зерновой горчицы, сок ¼ лимона и хорошенько перемешиваем.

Фото: СТС

У кочанов салата отрезаем кочерыжку, разрезаем вилки пополам, перекладываем на решетку и слегка подпечь.

Лаваш трем на тонкие слайсы и подпекаем на решетке.

Черри нарезаем пополам, а готовые бедра на небольшие кусочки.

Фото: СТС

Сборка салата:

Салат режем большими кусочками и перекладываем в большой салатник, поливаем небольшим количеством заправки.

Выкладываем сверху кусочки курицы и черри, поливаем заправкой и перекладываем подпеченные слайсы лаваша.

Режем тонкие слайсы сыра с помощью экономки и добавляем в салат.

Фото: СТС

Приятного аппетита!

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