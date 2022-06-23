«Фишка» в заправке: фирменный «Цезарь» на гриле от Бельковича

Перекладываем бедра на решетку и обжариваем на мангале до готовности, контролируя нагрев.

Заправка:

В миску отправляем шпроты и мнем вилкой, добавляем измельченные зубчики чеснока, 3 ст. ложки майонеза, 3 ст. ложки йогурта, 2 ч. ложки зерновой горчицы, сок ¼ лимона и хорошенько перемешиваем.