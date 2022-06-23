«Фишка» в заправке: фирменный «Цезарь» на гриле от Бельковича

Ингредиенты:
- Бедра куриные без костей и кожи 6 шт. (335 р.)
- Аджика 1 ст. ложка (10 р.)
- Растительное масло 20 мл (3 р.)
- Соль
- Айсберг 700 г (140 р.)
- Твердый сыр 150 г (244 р.)
- Лаваш толстый 1 шт. (37 р.)
- Черри 200 г (80 р.)
Заправка:
- Майонез 3 сл. ложки (21 р.)
- Йогурт питьевой классический 3 ст. ложки (17 р.)
- Шпроты 80 г (66 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Горчица зернистая 2 ч. ложки (12 р.)
- Лимон (сок) ¼ шт. (5 р.)
Итого: 7 порций = 971 р., 1 порция салата = 139 р.
Приготовление:
К бедрам добавляем 1 ст. ложку аджики, 20 мл растительного масла, солим парой щепоток и перемешиваем.
Фото: СТС
Перекладываем бедра на решетку и обжариваем на мангале до готовности, контролируя нагрев.
Заправка:
В миску отправляем шпроты и мнем вилкой, добавляем измельченные зубчики чеснока, 3 ст. ложки майонеза, 3 ст. ложки йогурта, 2 ч. ложки зерновой горчицы, сок ¼ лимона и хорошенько перемешиваем.
Фото: СТС
У кочанов салата отрезаем кочерыжку, разрезаем вилки пополам, перекладываем на решетку и слегка подпечь.
Лаваш трем на тонкие слайсы и подпекаем на решетке.
Черри нарезаем пополам, а готовые бедра на небольшие кусочки.
Фото: СТС
Сборка салата:
Салат режем большими кусочками и перекладываем в большой салатник, поливаем небольшим количеством заправки.
Выкладываем сверху кусочки курицы и черри, поливаем заправкой и перекладываем подпеченные слайсы лаваша.
Режем тонкие слайсы сыра с помощью экономки и добавляем в салат.
Фото: СТС
Приятного аппетита!