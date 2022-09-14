Фирменный жульен с курицей и грибами от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриное филе 500 г
- Шампиньоны 500 г
- Сметана 20 % 200 г
- Сыр полутвердый 100 г
- Сливки 20 % 100 мл
- Сливочное масло 20 г
- Растительное масло 30 мл
- Петрушка 10 г
- Соль
- Багет для подачи 200 г
Итого: 6 порций жульена = 539 р., 1 порция = 90 р.
Приготовление:
На разогретую первую сковороду отправить кусочек сливочного масла и налить растительное масло (10 мл). А на вторую сковороду налить 20 мл растительного масла.
Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить в первой сковороде до золотистого цвета.
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Фото: СТС
Курицу нарезать средними кусочками и отправить на вторую сковороду.
Переложить курицу к грибам и перемешать, добавить сметану, влить сливки, посолить и добавить тертый сыр. Все перемешать и накрыть крышкой, томить 5 минут на медленном нагреве.
Фото: СТС
Жульен подавать с ломтиками хрустящего багета.
Приятного аппетита!