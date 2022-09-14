Фирменный жульен с курицей и грибами от Бельковича

Ингредиенты:

Куриное филе 500 г

Шампиньоны 500 г

Сметана 20 % 200 г

Сыр полутвердый 100 г

Сливки 20 % 100 мл

Сливочное масло 20 г

Растительное масло 30 мл

Петрушка 10 г

Соль

Багет для подачи 200 г

Итого: 6 порций жульена = 539 р., 1 порция = 90 р.

Приготовление:

На разогретую первую сковороду отправить кусочек сливочного масла и налить растительное масло (10 мл). А на вторую сковороду налить 20 мл растительного масла.

Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить в первой сковороде до золотистого цвета.

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