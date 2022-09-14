Фирменный жульен с курицей и грибами от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 539 рублей.
Жульен с грибами. Фото: СТС

Жульен с грибами. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Куриное филе 500 г
  • Шампиньоны 500 г
  • Сметана 20 % 200 г
  • Сыр полутвердый 100 г
  • Сливки 20 % 100 мл
  • Сливочное масло 20 г
  • Растительное масло 30 мл
  • Петрушка 10 г
  • Соль
  • Багет для подачи 200 г

Итого: 6 порций жульена = 539 р., 1 порция = 90 р.

Приготовление:

На разогретую первую сковороду отправить кусочек сливочного масла и налить растительное масло (10 мл). А на вторую сковороду налить 20 мл растительного масла.

Шампиньоны нарезать ломтиками и обжарить в первой сковороде до золотистого цвета.

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Фото: СТС

Курицу нарезать средними кусочками и отправить на вторую сковороду.

Переложить курицу к грибам и перемешать, добавить сметану, влить сливки, посолить и добавить тертый сыр. Все перемешать и накрыть крышкой, томить 5 минут на медленном нагреве.

Фото: СТС

Жульен подавать с ломтиками хрустящего багета.

Приятного аппетита!

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