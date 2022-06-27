Фирменный паштет от Бельковича из куриной печени

У главного шеф-повара СТС ушло на одну порцию всего 45 рублей.
Паштет от Бельковича. Фото: СТС

Паштет от Бельковича. Фото: СТС

Ингредиенты:

Паштет:

  • Куриная печень 500 г (150 р.)
  • Вода 150 мл
  • Морковь 1 шт. (4 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (5 р.)
  • Сливочное масло 100 г (88 р.)
  • Соль

Конфитюр - джем:

  • Лук репчатый 1 шт. (5 р.)
  • Сахар 1 ст. ложка (1 р.)
  • Изюм светлый 50 г (54 р.)
  • Вино красное сухое 200 мл (108 р.)
  • Растительное масло 20 мл (3 р.)
  • Багет 1 шт. (28 р.)

Итого: 10 порций (по 2 ломтика с паштетом) = 446 р., 1 порция закуски с паштетом = 45 р.

Приготовление:

Морковь и лук чистим и мелко режем. На сковороду наливаем 20 мл растительного масла и отправляем обжариваться на среднем огне до золотистого цвета.

Фото: СТС

Печень отравляем к овощам и подпекаем со всех сторон, затем вливаем воду (150 мл) и томим около 5 минут до готовности, когда исчезнет кровяной «розовый» сок.

Печень с овощами снимаем с нагрева и отправляем большой кусок сливочного масла.

Фото: СТС

Перекладываем печень с овощами и сливочным маслом в стакан блендера и перебиваем (не закрывая плотно крышкой) до однородности.

Переливаем полученную паштетную массу в форму и накрываем пищевой пленкой плотно прилегая к паштету, отправляем в холодильник минимум на 4 часа.

Фото: СТС

Конфитюр - джем:

На сухую разогретую сковороду насыпаем ровным тонким слоем сахар и топим.

Лук чистим и тонко нарезаем полукольцами, отправляем к растопленному сахару. Слегка обжариваем и влить красное сухое вино (150 мл) и закидываем изюм, тушим в течение 10 минут подлив в середине еще немного вина (50 мл).

Перекладываем конфитюр в отдельную миску остывать.

Фото: СТС

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