Фирменный паштет от Бельковича из куриной печени

Печень отравляем к овощам и подпекаем со всех сторон, затем вливаем воду (150 мл) и томим около 5 минут до готовности, когда исчезнет кровяной «розовый» сок.

Печень с овощами снимаем с нагрева и отправляем большой кусок сливочного масла.