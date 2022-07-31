Фирменный хот-дог в лаваше на мангале от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре хот-дога 760 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Сосиски 8 шт. (243 р.)
  • Лаваш армянский тонкий и длинный 2 шт. (74 р.)
  • Кетчуп 2 ст. ложки (12 р.)
  • Майонез 2 сл. ложки (14 р.)
  • Горчица зерновая 1 ст. ложка (12 р.)
  • Маринованные огурцы 4 шт. (78 р.)
  • Сулугуни 120 г (131 р.)
  • Чеддер 8 слайсов (165 р.)
  • Чили перец 6 г (8 р.)
  • Морковь по – корейски 40 г (10 р.)
  • Сметана 15 % 30 г (7 р.)
  • Зеленый лук 10 г (6 р.)
  • Вам понадобятся решетка для мангала
  • Итого: 4 хот-дога в лаваше = 760 р., 1 хот-дог в лаваше = 190 р.

Приготовление:

Сосиски очистить от пленок, сделать на каждой сосиске короткие диагональные надрезы и отправить на решетку на мангал, слегка подпечь в течение 5-7 минут до готовности.

Совет от шефа: «Если лаваш слишком длинный, надо разрезать на подходящие размеры».

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Фото: СТС

Смешать соус: кетчуп, майонез и зерновую горчицу.

Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой.

Сулугуни натереть на крупной терке, а чили мелко нарезать.

Сборка хот-дога:

Фото: СТС

На лаваш (1/2 листа) выложить 2 слайса чеддера, 15 г натертого сулугуни, 2 сосиски, небольшое количество чили перца, маринованные огурцы, морковь по-корейски (20 г), полить соусом, сверху еще 15 г сулугуни и завернуть, как шаурму.

Таким образом сделать еще 1 острый хот-дог и 2 хот дога без чили перца и моркови по-корейски.

Отправить все хот-доги в лаваше на решетку на мангал со слабым жаром, подпечь с каждой стороны по 2 минуты.

Зеленый лук мелко нарезать.

Сервировка

Готовые хот – доги разрезать пополам, выложить на декоративную доску. Полить небольшим количеством сметаны и посыпать колечками зеленого лука.

Приятного аппетита!

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