Фирменный хот-дог в лаваше на мангале от Бельковича

Ингредиенты:
- Сосиски 8 шт. (243 р.)
- Лаваш армянский тонкий и длинный 2 шт. (74 р.)
- Кетчуп 2 ст. ложки (12 р.)
- Майонез 2 сл. ложки (14 р.)
- Горчица зерновая 1 ст. ложка (12 р.)
- Маринованные огурцы 4 шт. (78 р.)
- Сулугуни 120 г (131 р.)
- Чеддер 8 слайсов (165 р.)
- Чили перец 6 г (8 р.)
- Морковь по – корейски 40 г (10 р.)
- Сметана 15 % 30 г (7 р.)
- Зеленый лук 10 г (6 р.)
- Вам понадобятся решетка для мангала
- Итого: 4 хот-дога в лаваше = 760 р., 1 хот-дог в лаваше = 190 р.
Приготовление:
Сосиски очистить от пленок, сделать на каждой сосиске короткие диагональные надрезы и отправить на решетку на мангал, слегка подпечь в течение 5-7 минут до готовности.
Совет от шефа: «Если лаваш слишком длинный, надо разрезать на подходящие размеры».
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Фото: СТС
Смешать соус: кетчуп, майонез и зерновую горчицу.
Маринованные огурцы нарезать тонкой соломкой.
Сулугуни натереть на крупной терке, а чили мелко нарезать.
Сборка хот-дога:
Фото: СТС
На лаваш (1/2 листа) выложить 2 слайса чеддера, 15 г натертого сулугуни, 2 сосиски, небольшое количество чили перца, маринованные огурцы, морковь по-корейски (20 г), полить соусом, сверху еще 15 г сулугуни и завернуть, как шаурму.
Таким образом сделать еще 1 острый хот-дог и 2 хот дога без чили перца и моркови по-корейски.
Отправить все хот-доги в лаваше на решетку на мангал со слабым жаром, подпечь с каждой стороны по 2 минуты.
Зеленый лук мелко нарезать.
Сервировка
Готовые хот – доги разрезать пополам, выложить на декоративную доску. Полить небольшим количеством сметаны и посыпать колечками зеленого лука.
Приятного аппетита!