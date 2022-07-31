Фирменный хот-дог в лаваше на мангале от Бельковича

Ингредиенты:

Сосиски 8 шт. (243 р.)

Лаваш армянский тонкий и длинный 2 шт. (74 р.)

Кетчуп 2 ст. ложки (12 р.)

Майонез 2 сл. ложки (14 р.)

Горчица зерновая 1 ст. ложка (12 р.)

Маринованные огурцы 4 шт. (78 р.)

Сулугуни 120 г (131 р.)

Чеддер 8 слайсов (165 р.)

Чили перец 6 г (8 р.)

Морковь по – корейски 40 г (10 р.)

Сметана 15 % 30 г (7 р.)

Зеленый лук 10 г (6 р.)

Вам понадобятся решетка для мангала

Итого: 4 хот-дога в лаваше = 760 р., 1 хот-дог в лаваше = 190 р.

Приготовление:

Сосиски очистить от пленок, сделать на каждой сосиске короткие диагональные надрезы и отправить на решетку на мангал, слегка подпечь в течение 5-7 минут до готовности.

Совет от шефа: «Если лаваш слишком длинный, надо разрезать на подходящие размеры».

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