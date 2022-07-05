Фирменные лепешки с сыром и зеленью от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть порций 287 рублей.
Лепешки с сыром и зеленью. Фото: СТС

Лепешки с сыром и зеленью. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Мука 400 г (22 р.)   
  • Вода 190 мл

Начинка:

  • Шпинат 180 г (144 р.)
  • Зеленый лук 1 б. пучок 30 г (19 р.)
  • Творог рассыпчатый зернистый 5 % 120 г (58 р.)
  • Сливочное масло 50 г (44 р.)
  • Соль щепотка
  • Итого: 6 кутабов = 287 р., 1 кутаб = 48 р.

Приготовление:

В миску с мукой (350 г) влить 190 мл воды и замешать тесто руками до однородности. Убрать тесто в пакет на 15 минут, чтобы набухла клейковина.

Совет от шефа: «Контролируйте консистенцию теста с помощью добавления небольшого количества муки или воды».

Фото: СТС

Лук и шпинат мелко нарезать.

К зелени добавить творог, щепотку соли и перемешать.

Фото: СТС

Небольшое количество муки на подпыл и раскатать небольшой кусочек теста в круглый тонкий пласт около 25 см диаметром.

На одну половину теста выложить тонкий слой начинки, накрыть второй половиной теста и скрепить края.

Фото: СТС

На сухую разогретую сковороду отправить кутаб и обжаривать на среднем нагреве примерно по 3 минуты с каждой стороны.

В сотейнике растопить сливочное масло и смазать кутаб с двух сторон.

Таким образом, слепить, обжарить и смазать кутабы из оставшихся ингредиентов (5 штук).

Приятного аппетита!

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