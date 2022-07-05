Фирменные лепешки с сыром и зеленью от Бельковича

Ингредиенты:

Мука 400 г (22 р.)

Вода 190 мл

Начинка:

Шпинат 180 г (144 р.)

Зеленый лук 1 б. пучок 30 г (19 р.)

Творог рассыпчатый зернистый 5 % 120 г (58 р.)

Сливочное масло 50 г (44 р.)

Соль щепотка

Итого: 6 кутабов = 287 р., 1 кутаб = 48 р.

Приготовление:

В миску с мукой (350 г) влить 190 мл воды и замешать тесто руками до однородности. Убрать тесто в пакет на 15 минут, чтобы набухла клейковина.

Совет от шефа: «Контролируйте консистенцию теста с помощью добавления небольшого количества муки или воды».