Фирменные лепешки с сыром и зеленью от Бельковича

Ингредиенты:
- Мука 400 г (22 р.)
- Вода 190 мл
Начинка:
- Шпинат 180 г (144 р.)
- Зеленый лук 1 б. пучок 30 г (19 р.)
- Творог рассыпчатый зернистый 5 % 120 г (58 р.)
- Сливочное масло 50 г (44 р.)
- Соль щепотка
- Итого: 6 кутабов = 287 р., 1 кутаб = 48 р.
Приготовление:
В миску с мукой (350 г) влить 190 мл воды и замешать тесто руками до однородности. Убрать тесто в пакет на 15 минут, чтобы набухла клейковина.
Совет от шефа: «Контролируйте консистенцию теста с помощью добавления небольшого количества муки или воды».
Фото: СТС
Лук и шпинат мелко нарезать.
К зелени добавить творог, щепотку соли и перемешать.
Фото: СТС
Небольшое количество муки на подпыл и раскатать небольшой кусочек теста в круглый тонкий пласт около 25 см диаметром.
На одну половину теста выложить тонкий слой начинки, накрыть второй половиной теста и скрепить края.
Фото: СТС
На сухую разогретую сковороду отправить кутаб и обжаривать на среднем нагреве примерно по 3 минуты с каждой стороны.
В сотейнике растопить сливочное масло и смазать кутаб с двух сторон.
Таким образом, слепить, обжарить и смазать кутабы из оставшихся ингредиентов (5 штук).
Приятного аппетита!