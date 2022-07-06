Фирменная куриная грудка на мангале от Бельковича

В маринад влить 30 мл растительного масла и отправить грудки, перемешать и отправить на 1 час мариноваться.

Решетки смазать растительным маслом (по 10 мл) переложить на мангал с горячими углями и выложить на решетки на расстоянии друг от друга маринованные грудки. Обжарить грудки со всех сторон до готовности, контролируя равномерный нагрев углей.