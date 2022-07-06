Фирменная куриная грудка на мангале от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на четыре порции 520 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Куриные грудки 4 шт. 720 г (299 р.)
  • Ананасы консервированные колечки 280 г (130 р.)
  • Растительное масло 20 мл (3 р.)
  • Зеленый лук 1 перышко (3 р.)

Маринад:

  • Лимон 1 шт. (19 р.)
  • Соевый соус 60 мл (11 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (2 р.)
  • Растительное масло (подсолнечное) 30 мл (4 р.)

Глейз:

  • Чеснок 3 зубчика (2 р.)
  • Мед жидкий 2 ст. ложки (30 р.)
  • Чили перец 1 шт. (17 р.)

Итого: 4 порции = 520 р., 1 порция = 130 р.

Приготовление:

Маринад:

Лимон нарезать средними кусочками и отправить в миску.

К лимону добавить 4 ст. ложки соевого соуса, 3 зубчики чеснока раздавить и нарезать средними кусочками, отправить в маринад. Маринад хорошенько перемять руками, отжимая лимонный сок.

Фото: СТС

В маринад влить 30 мл растительного масла и отправить грудки, перемешать и отправить на 1 час мариноваться.

Решетки смазать растительным маслом (по 10 мл) переложить на мангал с горячими углями и выложить на решетки на расстоянии друг от друга маринованные грудки. Обжарить грудки со всех сторон до готовности, контролируя равномерный нагрев углей.

Фото: СТС

Глейз:

Зубчики чеснока (3 шт.) и чили перец мелко нарубить, добавить 2 ст. ложки меда и перемешать.

Покрыть глейзом курицу за пару минут до готовности, подержать на огне, перевернуть и покрыть глейзом грудку с другой стороны. Довести до готовности, пока у филе мясо не станет белым внутри.

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Фото: СТС

Выложить рядом с курицей на решетку кольца консервированного ананаса, остатками глейза покрыть ананасы и слегка обжарить.

Сервировка

Переложить грудку на доску и нарезать на порционные кусочки, подавать с обжаренными ананасами и украсить колечками зеленого лука.

Фото: СТС

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