Фирменная куриная грудка на мангале от Бельковича

Ингредиенты:
- Куриные грудки 4 шт. 720 г (299 р.)
- Ананасы консервированные колечки 280 г (130 р.)
- Растительное масло 20 мл (3 р.)
- Зеленый лук 1 перышко (3 р.)
Маринад:
- Лимон 1 шт. (19 р.)
- Соевый соус 60 мл (11 р.)
- Чеснок 3 зубчика (2 р.)
- Растительное масло (подсолнечное) 30 мл (4 р.)
Глейз:
- Чеснок 3 зубчика (2 р.)
- Мед жидкий 2 ст. ложки (30 р.)
- Чили перец 1 шт. (17 р.)
Итого: 4 порции = 520 р., 1 порция = 130 р.
Приготовление:
Маринад:
Лимон нарезать средними кусочками и отправить в миску.
К лимону добавить 4 ст. ложки соевого соуса, 3 зубчики чеснока раздавить и нарезать средними кусочками, отправить в маринад. Маринад хорошенько перемять руками, отжимая лимонный сок.
Фото: СТС
В маринад влить 30 мл растительного масла и отправить грудки, перемешать и отправить на 1 час мариноваться.
Решетки смазать растительным маслом (по 10 мл) переложить на мангал с горячими углями и выложить на решетки на расстоянии друг от друга маринованные грудки. Обжарить грудки со всех сторон до готовности, контролируя равномерный нагрев углей.
Фото: СТС
Глейз:
Зубчики чеснока (3 шт.) и чили перец мелко нарубить, добавить 2 ст. ложки меда и перемешать.
Покрыть глейзом курицу за пару минут до готовности, подержать на огне, перевернуть и покрыть глейзом грудку с другой стороны. Довести до готовности, пока у филе мясо не станет белым внутри.
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Фото: СТС
Выложить рядом с курицей на решетку кольца консервированного ананаса, остатками глейза покрыть ананасы и слегка обжарить.
Сервировка
Переложить грудку на доску и нарезать на порционные кусочки, подавать с обжаренными ананасами и украсить колечками зеленого лука.
Фото: СТС