Эту крошку-картошку с селедочкой всегда съедают первой! Готовим по быстрому рецепту Бельковича

Саша Белькович заверил, что сочетание вкусов в этой закуске просто идеально!
Саша Белькович.

Саша Белькович. Стоп-кадр: Telegram-канал «Рецепты Бельковича»

Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» поделился рецептом крошки-картошки, которая нравится всем. Она улетает со стола просто моментально!

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Ингредиенты:

  • Картофель крупный — 1 штука,
  • Сельдь — 100 граммов,
  • Свекла среднего размера — 1 штука,
  • Огурец маринованный — 1 штука,
  • Майонез — 1 столовая ложка,
  • Яйцо — 1 штука.

Запечь картофель в фольге. Разрезать пополам и вытащить мякоть, чтобы остались стенки. Нарезать селедку, свеклу и огурцы крупным кубиком

Положить все в миску и заправить майонезом, перемешать.

Выложить начинку в картофель, сверху украсить тертым желтком.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».

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