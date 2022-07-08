Эту крошку-картошку с селедочкой всегда съедают первой! Готовим по быстрому рецепту Бельковича

Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» поделился рецептом крошки-картошки, которая нравится всем. Она улетает со стола просто моментально!
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Ингредиенты:
- Картофель крупный — 1 штука,
- Сельдь — 100 граммов,
- Свекла среднего размера — 1 штука,
- Огурец маринованный — 1 штука,
- Майонез — 1 столовая ложка,
- Яйцо — 1 штука.
Запечь картофель в фольге. Разрезать пополам и вытащить мякоть, чтобы остались стенки. Нарезать селедку, свеклу и огурцы крупным кубиком
Положить все в миску и заправить майонезом, перемешать.
Выложить начинку в картофель, сверху украсить тертым желтком.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».