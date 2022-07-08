Эту крошку-картошку с селедочкой всегда съедают первой! Готовим по быстрому рецепту Бельковича

Саша Белькович в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» поделился рецептом крошки-картошки, которая нравится всем. Она улетает со стола просто моментально!

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Ингредиенты:

Картофель крупный — 1 штука,

Сельдь — 100 граммов,

Свекла среднего размера — 1 штука,

Огурец маринованный — 1 штука,

Майонез — 1 столовая ложка,

Яйцо — 1 штука.

Запечь картофель в фольге. Разрезать пополам и вытащить мякоть, чтобы остались стенки. Нарезать селедку, свеклу и огурцы крупным кубиком

Положить все в миску и заправить майонезом, перемешать.

Выложить начинку в картофель, сверху украсить тертым желтком.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».