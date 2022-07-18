Есть фишка – варить в пленке: как из индейки, специй и соли приготовить сочную буженину

Известный шеф-повар и телеведущий Илья Лазерсон рассказал в своем Telegram-канале «Зона Лазерсона», как быстро и просто приготовить сочную и ароматную буженину из грудки индейки.
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«Блюдо незатейливое, но получается очень вкусным за счет правильно подобранных специй. Главный секрет ее мексиканского вкуса - в комбинации зиры и орегано», - поведал Лазерсон.
Есть и еще одна фишка, которая дарит мясу сочность – варить мясо надо в пищевой пленке.
Ингредиенты:
- Грудка индейки - 1 кг
- Растительное масло - 1 ч/л
- Зира - 1 ч/л
- Орегано - 1 ч/л
- Паприка красная - 1 ч/л
- Чили перец - 1/2 ч/л
- Соль - 1 ч/л
Обжарить грудку со всех сторон, натереть смесью специй. Затем, чтобы полностью сохранить весь сок внутри, плотно закрутить мясо пищевой пленкой.
Поставить варить прямо в пленке на слабый огонь на 45 минут. Охладить ночь в холодильнике.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».