Есть блины? Делаем нежные роллы с творожным сыром! Белькович кладет в них банан и ягоды

Телеповар Саша Белькович предложил в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» приготовить вкусные и нежные сладкие роллы из вчерашних блинов. Или можно напечь новые.

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Ингредиенты на 4 порции:

Творожный сыр - 100 граммов

Сливки 22 % - 30 граммов

Какао – 1 чайная ложка

Сахарная пудра – 1 чайная ложка

Банан - 1 штука

Киви - 2 штуки

Клубника - 4 штуки

Блины - 4 штуки

Творожный сыр, сливки, какао порошок, сахарную пудру растереть до однородной массы. Очищенный банан нарезать на четвертинки, нарезать любимые фрукты. Белькович взял киви и клубнику.

Крем намазать на блин, положить фрукты, свернуть в роллы. Нарезать кружочками.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».