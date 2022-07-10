Есть блины? Делаем нежные роллы с творожным сыром! Белькович кладет в них банан и ягоды

Фрукты можно варьировать на свое усмотрение.
Блинный ролл.

Блинный ролл. Фото: стоп-кадр из видео/ t.me/iambelkovich

Телеповар Саша Белькович предложил в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» приготовить вкусные и нежные сладкие роллы из вчерашних блинов. Или можно напечь новые.

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Ингредиенты на 4 порции:

  • Творожный сыр - 100 граммов
  • Сливки 22 % - 30 граммов
  • Какао – 1 чайная ложка
  • Сахарная пудра – 1 чайная ложка
  • Банан - 1 штука
  • Киви - 2 штуки
  • Клубника - 4 штуки
  • Блины - 4 штуки

Творожный сыр, сливки, какао порошок, сахарную пудру растереть до однородной массы. Очищенный банан нарезать на четвертинки, нарезать любимые фрукты. Белькович взял киви и клубнику.

Крем намазать на блин, положить фрукты, свернуть в роллы. Нарезать кружочками.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».

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