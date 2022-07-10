Есть блины? Делаем нежные роллы с творожным сыром! Белькович кладет в них банан и ягоды

Телеповар Саша Белькович предложил в своем Telegram-канале «Рецепты Бельковича» приготовить вкусные и нежные сладкие роллы из вчерашних блинов. Или можно напечь новые.
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Ингредиенты на 4 порции:
- Творожный сыр - 100 граммов
- Сливки 22 % - 30 граммов
- Какао – 1 чайная ложка
- Сахарная пудра – 1 чайная ложка
- Банан - 1 штука
- Киви - 2 штуки
- Клубника - 4 штуки
- Блины - 4 штуки
Творожный сыр, сливки, какао порошок, сахарную пудру растереть до однородной массы. Очищенный банан нарезать на четвертинки, нарезать любимые фрукты. Белькович взял киви и клубнику.
Крем намазать на блин, положить фрукты, свернуть в роллы. Нарезать кружочками.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».