Если добавить сыр – пальчики оближешь! Как готовит из брокколи котлеты Белькович

Разморозить брокколи и мелко порезать. Добавить яйцо, муку, сыр, чеснок и перемешать.

Сделать соус сальса: мелко нарезать лук, помидоры порубить покрупнее, если черри, то порезать на 4 части.

Также мелко нарезать болгарский перец, кинзу, перец чили и чеснок. Смешать все ингредиенты, подсолить, добавить кукурузу, сахар, оливковое масло и перемешать.

Сформировать биточки из брокколи и обжарить на растительном масле с двух сторон. Подавать с соусом сальса.

Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».