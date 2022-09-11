Если добавить сыр – пальчики оближешь! Как готовит из брокколи котлеты Белькович

Котлетки из брокколи предложил приготовить своим подписчикам Саша Белькович. Телеповар раскрыл не только рецепт основного блюда, но и вкусного соуса сальса.
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Ингредиенты: брокколи - 300 граммов, яйцо - 1 штука, мука - 1 столовая ложка, сыр - 80 граммов, чеснок - 1/2 зубчика.
Ингредиенты на соус сальса: красный лук - 1/2 головки, помидоры - 80 граммов, болгарский перец - 50 граммов, кинза веточка, перец чили – 1/3 штуки, чеснок – 1 зубчик, кукуруза – 1 чайная ложка, сахар – 1/3 чайной ложки.
Разморозить брокколи и мелко порезать. Добавить яйцо, муку, сыр, чеснок и перемешать.
Сделать соус сальса: мелко нарезать лук, помидоры порубить покрупнее, если черри, то порезать на 4 части.
Также мелко нарезать болгарский перец, кинзу, перец чили и чеснок. Смешать все ингредиенты, подсолить, добавить кукурузу, сахар, оливковое масло и перемешать.
Сформировать биточки из брокколи и обжарить на растительном масле с двух сторон. Подавать с соусом сальса.
Источник: Telegram-канал «Рецепты Бельковича».