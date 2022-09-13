Емельяненко: очень вкусный и простой салат из шампиньонов и селедки слоями

Такое блюдо можно готовить хоть каждый день. 
Салат от Василия Емельяненко.

Салат от Василия Емельяненко. Фото: vk.com/chefvasiliyemelyanenko

Василий Емельяненко предложил  своим подписчикам сделать аппетитный салат из жареных шампиньонов с луком и селедкой. Шеф-повар убежден, что закуска понравится всем! 

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Ингредиенты: 
селедка — 400 г, 
грибы шампиньоны — 400 г, 
лук — 400 г, 
растительное масло, 
майонез — 1–2 ст. ложки, 
зелень.

 
Мелкими кубиками нарезать лук, грибы и филе сельди. На разных сковородах, добавив небольшое количество растительного масла, обжарить до готовности грибы и лук. В миску отправить жаренные лук и грибы. Добавить майонез, перемешать.

В глубокую тарелку выложить содержимое миски, силиконовой лопаткой разровнять и уплотнить шампиньоны луком. Сверху выложить слой селедки, разровнять и уплотнить.

Миску накрыть плоской тарелкой и быстро перевернуть. Поднять миску, салату придать красивую форму, украсить зеленью и подать к столу.

Источник: vk.com/chefvasiliyemelyanenko.

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