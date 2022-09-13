Емельяненко: очень вкусный и простой салат из шампиньонов и селедки слоями

Василий Емельяненко предложил своим подписчикам сделать аппетитный салат из жареных шампиньонов с луком и селедкой. Шеф-повар убежден, что закуска понравится всем!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
селедка — 400 г,
грибы шампиньоны — 400 г,
лук — 400 г,
растительное масло,
майонез — 1–2 ст. ложки,
зелень.
Мелкими кубиками нарезать лук, грибы и филе сельди. На разных сковородах, добавив небольшое количество растительного масла, обжарить до готовности грибы и лук. В миску отправить жаренные лук и грибы. Добавить майонез, перемешать.
В глубокую тарелку выложить содержимое миски, силиконовой лопаткой разровнять и уплотнить шампиньоны луком. Сверху выложить слой селедки, разровнять и уплотнить.
Миску накрыть плоской тарелкой и быстро перевернуть. Поднять миску, салату придать красивую форму, украсить зеленью и подать к столу.
Источник: vk.com/chefvasiliyemelyanenko.