Емельяненко: очень вкусный и простой салат из шампиньонов и селедки слоями



Мелкими кубиками нарезать лук, грибы и филе сельди. На разных сковородах, добавив небольшое количество растительного масла, обжарить до готовности грибы и лук. В миску отправить жаренные лук и грибы. Добавить майонез, перемешать.

В глубокую тарелку выложить содержимое миски, силиконовой лопаткой разровнять и уплотнить шампиньоны луком. Сверху выложить слой селедки, разровнять и уплотнить.

Миску накрыть плоской тарелкой и быстро перевернуть. Поднять миску, салату придать красивую форму, украсить зеленью и подать к столу.

Источник: vk.com/chefvasiliyemelyanenko.