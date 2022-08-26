Добавляет фасоль, специи и подает с чесноком: как актриса Наталия Антонова готовит постные щи

Актриса Наталия Антонова увлечена не только своей профессией. У звезды сериалов много хобби. Кулинария — одно из них.
В телеграм-канале Наталия Антонова часто делится со своей аудиторией рецептами блюд, которые готовит для своей семьи.
На этот раз Наталия Антонова рассказала, как готовит постный борщ.
Понадобится: капуста белокочанная — 250 г, картофель — 3 шт., фасоль — 150 г, морковь — 1 шт., лук — 1 головка, томатная паста — 3 ст. ложки, чеснок — 3 зубчика, зелень, масло раст. — 3 ст. ложки, соль, перец, специи.
Готовим: Нарезаем картошку, капусту и зелень. Морковь и чеснок трем на терке. В кастрюлю наливаем обыкновенную воду. Кладем туда вымоченную фасоль. Кипятим. Когда вода закипит, бросаем туда лаврушку и перчик горошком. Первой закидываем картошку. На сковороду наливаем растительное масло, обжариваем лук с морковью и томатной пастой. Через десять минут после заброса картошки, кладем в кастрюлю капусту с зажаркой. Солим, можно добавить специй или сушеных трав. Варим 10 минут. Добавляем зелень. Накрываем крышкой. Даем супу немного постоять. Подаем с чесноком или зеленым луком. Сметана украсит вкус щей — мои дети любят.
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