Добавляет фасоль, специи и подает с чесноком: как актриса Наталия Антонова готовит постные щи

Актриса Наталия Антонова увлечена не только своей профессией. У звезды сериалов много хобби. Кулинария — одно из них.

В телеграм-канале Наталия Антонова часто делится со своей аудиторией рецептами блюд, которые готовит для своей семьи.

На этот раз Наталия Антонова рассказала, как готовит постный борщ.

Понадобится: капуста белокочанная — 250 г, картофель — 3 шт., фасоль — 150 г, морковь — 1 шт., лук — 1 головка, томатная паста — 3 ст. ложки, чеснок — 3 зубчика, зелень, масло раст. — 3 ст. ложки, соль, перец, специи.