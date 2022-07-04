Для лета — просто топ! Делаем освежающий огуречный лимонад за три минуты!

Как сделать очень простой освежающий огуречный лимонад, рассказала своим подписчикам актриса Светлана Антонова.

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Ингредиенты: минеральная вода газированная — 2 литра, огурцы среднего размера —

8-9 штук, лимон или лайм — 2-3 штуки, мед — 6-7 столовых ложек, лед колотый —

по вкусу, листья свежей мяты или мелиссы — 1 пучок.

Огурцы очистить от кожицы, нарезать половинками или четвертинками кружков.

В блендере соединить огурчики, мед и листья мяты, добавить лимонный сок. Пробить до однородной консистенции. Добавить к смеси воду и снова пробить блендером. Процедить лимонад через сито, отжимая мякоть.

Готовый лимонад подать в высоких прозрачных стаканах, украсив кусочками лимона и мятой.

Источник: Telegram-канал «Светлана Антонова».

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