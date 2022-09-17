«Дешево, но очень вкусно»: Нетребко поделилась любимым рецептом макарон с сыром

Анна Нетребко рассказала в соцсети об одном из своих любимых блюд. Певица научила поклонников готовить макароны с сыром и сардельками.

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«Дешево, но очень вкусно», — заверила оперная дива.

Секрет блюда оказался в том, что сначала сырые макароны нужно немного обжарить на сковороде со сливочным маслом.

Далее пасту можно выложить в форму для запекания, на дно которой предварительно уложить отваренные сардельки, посыпанные солью и любимыми приправами.