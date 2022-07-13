Десерт без муки и выпечки: молоко, шоколадная паста и агар-агар создают легкую желейную консистенцию

Наталия Антонова — отличная кулинарка, в своем телеграме она частенько рассказывает поклонникам, как готовит те или иные блюда. Каждое из них она попробовала лично!

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На этот раз актриса предложила почитателям приготовить легкий десерт на основе агар-агара. Делать его — дело пяти минут!

Ингредиенты: