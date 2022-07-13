Десерт без муки и выпечки: молоко, шоколадная паста и агар-агар создают легкую желейную консистенцию

Рецептом поделилась актриса Наталия Антонова.
Шоколадный пудинг.

Шоколадный пудинг. Фото: Global Look Press

Наталия Антонова — отличная кулинарка, в своем телеграме она частенько рассказывает поклонникам, как готовит те или иные блюда. Каждое из них она попробовала лично!

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На этот раз актриса предложила почитателям приготовить легкий десерт на основе агар-агара. Делать его — дело пяти минут!

Ингредиенты:

600 мл молока,

380 г «Нутеллы»,

10 г агар-агара.

Молоко вылить в кастрюлю, положить агар-агар. Перемешать венчиком хорошенько и оставить на 15 минут.

Затем поставить кастрюлю на небольшой огонь и добавить шоколадную пасту. Мешать венчиком до соединения компонентов, довести до кипения при постоянном помешивании.

Вылить в большую форму или в маленькие формочки, дать остыть. Вынуть десерт из формы.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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