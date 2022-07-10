Даже плиту включать не придется: рецептом быстрого летнего десерта из творога и ягод поделилась Наталья Фриске

Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья вместе с дочкой Луной гостит у родителей. К чаю отец семейства Владимир Фриске приготовил творожный десерт, который очень понравился Наталье. И та решила поделиться им с поклонниками.

«Это просто космос. Папа диетический какой-то десерт сделал. Я у него узнаю рецепт и вам его выложу. Это творожок, клубничка, печенье», - рассказала Наталья Фриске.

Чуть позже она выполнила свое обещание.

Ингредиенты: творог – 500 гр., сметана – 250 гр., молоко – 0,5 стакана, желатин – 1 пачка, ванилин -1 пачка, любой подсластитель – по вкусу, печенье, орехи, ягоды или сухофрукты.

Готовим: желатин развести в молоке, творог со сметаной взбить блендером, добавить подсластитель и ванилин. Добавить в полученную массу орехи, желатин, все перемешать, раскрошить печенье, выложить на дно посуды, затем все остальное. Поставить в холодильник на пару часов. Приятного аппетита!

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