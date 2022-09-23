Чуть запечь яблоки и посыпать песочной крошкой: этот пирог от Антоновой никто не может забыть!

Актриса Наталия Антонова рассказала, каким пирогом она балует своих близких осенью. Оказалось, что это ябочный крамбл – простой и аппетитный пирог. Рецепт выпечки звезда дала фолловерам в своем телеграме.
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«Есть много рецептов очень вкусных, разных. Но этот простой и дико вкусный! И готовить его быстро и приятно!» - сказала Антонова.
Ингредиенты:
- пшеничная мука высшего сорта — 300 г.;
- масло сливочное — 130 г.;
- сахар — 150 г.;
- соль — 0.5 ч. л.
Для начинки:
- яблоки среднего размера — 4-5 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- молотая корица — 1 ч. л.;
- лимон — 0,5 шт.
Для украшения
- сахарная пудра — 1 ст. л.;
- миндаль — 50 г
Смазать хорошо дно и бортики формы сливочным маслом. Рассыпать 1 ст. л. сахара по форме.
Яблоки освободить от сердцевины, очистить от кожуры и нарезать небольшими дольками. Форма кусочков не играет большой роли.
Выложить в форму. Посыпать сахаром (1 ст. л.) и корицей. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, накрыть фольгой, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, пока яблоки не станут мягкими. Обычно хватает 20 минут.
Смешать в глубокой миске пшеничную муку, сливочное масло, соль и сахар. Руками хорошо перетереть ингредиенты в крошку. Посыпать запеченные яблочные кусочки песочной крошкой и снова отправить в печь.
Выпекать около 25 минут. Накрывать фольгой теперь не нужно. Готовый пирог посыпать крошкой миндаля и сахарной пудрой.
Источник: t.me/antonova_official.