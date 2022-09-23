Чуть запечь яблоки и посыпать песочной крошкой: этот пирог от Антоновой никто не может забыть!

«Есть много рецептов очень вкусных, разных. Но этот простой и дико вкусный! И готовить его быстро и приятно!» - сказала Антонова.

Ингредиенты:

пшеничная мука высшего сорта — 300 г.;

масло сливочное — 130 г.;

сахар — 150 г.;

соль — 0.5 ч. л.

Для начинки:

яблоки среднего размера — 4-5 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

лимон — 0,5 шт.

Для украшения

сахарная пудра — 1 ст. л.;

миндаль — 50 г

Смазать хорошо дно и бортики формы сливочным маслом. Рассыпать 1 ст. л. сахара по форме.

Яблоки освободить от сердцевины, очистить от кожуры и нарезать небольшими дольками. Форма кусочков не играет большой роли.

Выложить в форму. Посыпать сахаром (1 ст. л.) и корицей. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, накрыть фольгой, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов, пока яблоки не станут мягкими. Обычно хватает 20 минут.

Смешать в глубокой миске пшеничную муку, сливочное масло, соль и сахар. Руками хорошо перетереть ингредиенты в крошку. Посыпать запеченные яблочные кусочки песочной крошкой и снова отправить в печь.

Выпекать около 25 минут. Накрывать фольгой теперь не нужно. Готовый пирог посыпать крошкой миндаля и сахарной пудрой.

Источник: t.me/antonova_official.