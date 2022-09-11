«Чудо-блюдо»: луковый пирог с сыром от Бельковича

Ингредиенты:
- Тесто слоеное бездрожжевое (1 пласт) (40 р.)
- Сыр сулугуни 150 г (121 р.)
- Лук репчатый 1 шт. (6 р.)
- Лук белый 1 шт. (8 р.)
- Лук зеленый 60 г (24 р.)
- Лук-порей 200 г (40 р.)
- Сливки 10% 100 мл (35 р.)
- Яйца 3 шт. (30 р.)
- Растительное масло 15 мл (2 р.)
- Сливочное масло 10 г (10 р.)
- Перец
- Соль
Для приготовления вам понадобится форма для выпекания 22 см
Итого: 6 кусков = 316 р., 1 кусок = 53 р.
Приготовление:
Репчатый и белый лук очистить, нарезать соломкой и обжарить на растительном масле.
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Лук-порей: белую часть нарезать кольцами, зеленую нашинковать. Отправить в сковородку, посолить и тушить 2 минуты.
Нарезать зеленый лук добавить ко всем ингредиентам, затем луковую смесь переложить в миску и остудить.
Фото: СТС
Натереть сыр на крупной терке и перемешать с луком.
Тонко раскатать тесто до квадратной формы.
Форму для выпекания смазать сливочным маслом и выложить тесто.
Взбить яйца со сливками, посолить и поперчить.
Фото: СТС
Выложить луковую начинку на тесто и залить сливочно-яичной смесью.
Отправить пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Остудить пирог при комнатной температуре 15 минут.
Сервировка:
Готовый пирог нарезать на куски.
Приятного аппетита!