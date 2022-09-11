«Чудо-блюдо»: луковый пирог с сыром от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на шесть кусков 316 рублей.
Луковый пирог с сыром. Фото: СТС

Луковый пирог с сыром. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Тесто слоеное бездрожжевое (1 пласт) (40 р.)
  • Сыр сулугуни 150 г (121 р.)
  • Лук репчатый 1 шт. (6 р.)
  • Лук белый 1 шт. (8 р.)
  • Лук зеленый  60 г (24 р.)
  • Лук-порей 200 г (40 р.)
  • Сливки 10% 100 мл (35 р.)
  • Яйца 3 шт. (30 р.)
  • Растительное масло 15 мл (2 р.)
  • Сливочное масло 10 г (10 р.)
  • Перец
  • Соль
    Для приготовления вам понадобится форма для выпекания 22 см

Итого: 6 кусков = 316 р., 1 кусок = 53 р.

Приготовление:

Репчатый и белый лук очистить, нарезать соломкой и обжарить на растительном масле.

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Лук-порей: белую часть нарезать кольцами, зеленую нашинковать. Отправить в сковородку, посолить и тушить 2 минуты.

Нарезать зеленый лук добавить ко всем ингредиентам, затем луковую смесь переложить в миску и остудить.

Фото: СТС

Натереть сыр на крупной терке и перемешать с луком.

Тонко раскатать тесто до квадратной формы.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом и выложить тесто.

Взбить яйца со сливками, посолить и поперчить.

Фото: СТС

Выложить луковую начинку на тесто и залить сливочно-яичной смесью.

Отправить пирог в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Остудить пирог при комнатной температуре 15 минут.

Сервировка:

Готовый пирог нарезать на куски.

Приятного аппетита!

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