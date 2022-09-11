«Чудо-блюдо»: луковый пирог с сыром от Бельковича

Ингредиенты:

Тесто слоеное бездрожжевое (1 пласт) (40 р.)

Сыр сулугуни 150 г (121 р.)

150 г (121 р.) Лук репчатый 1 шт. (6 р.)

Лук белый 1 шт. (8 р.)

Лук зеленый 60 г (24 р.)

Лук-порей 200 г (40 р.)

Сливки 10% 100 мл (35 р.)

Яйца 3 шт. (30 р.)

Растительное масло 15 мл (2 р.)

Сливочное масло 10 г (10 р.)

Перец

Соль

Для приготовления вам понадобится форма для выпекания 22 см

Итого: 6 кусков = 316 р., 1 кусок = 53 р.

Приготовление:

Репчатый и белый лук очистить, нарезать соломкой и обжарить на растительном масле.

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Лук-порей: белую часть нарезать кольцами, зеленую нашинковать. Отправить в сковородку, посолить и тушить 2 минуты.

Нарезать зеленый лук добавить ко всем ингредиентам, затем луковую смесь переложить в миску и остудить.