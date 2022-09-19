«Чудо-блюдо»: гречка с помидорами на завтрак от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на одну порцию 108 рублей.
Фото: СТС

Фото: СТС

Ингредиенты:

  • гречка — 100 г (22 р.),
  • лук репчатый — ½ шт. (1 р.),
  • шампиньоны — 80 г (18 р.),
  • петрушка — 10 г (7 р.),
  • помидор — ½ шт. (6 р.),
  • сливочное масло — 20 г (20 р.),
  • растительное масло — 10 мл (1 р.),
  • яйцо куриное — 1 шт. (8 р.),
  • ветчина — 2 слайса (25 р.),
  • соль,
  • перец.

Итого: 1 большая порция = 108 р.

Приготовление:

Отварить гречку в подсоленной воде.

Совет от шефа: «Чтобы сварить гречку несливным способом, на одну часть гречки нужно влить одну часть воды и варить под крышкой на среднем огне 12 минут».

Фото: СТС

Нарезать лук тонкими полукольцами.

Шампиньоны и помидор нарезать крупными кусочками.

Мелко нарубить петрушку.

В отваренную гречку добавить сливочное масло и петрушку.

На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить шампиньоны, посолить и поперчить по вкусу.

Фото: СТС

Уменьшить огонь, сдвинуть лук и шампиньоны к краю сковородки и рядом приготовить яичницу. Ко всем ингредиентам выложить помидоры и слайсы ветчины, обжарить до готовности.

В глубокую тарелку выложить гречку, сверху положить яичницу, ветчину, помидоры и грибы с луком, украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!

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