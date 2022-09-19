«Чудо-блюдо»: гречка с помидорами на завтрак от Бельковича

Уменьшить огонь, сдвинуть лук и шампиньоны к краю сковородки и рядом приготовить яичницу. Ко всем ингредиентам выложить помидоры и слайсы ветчины, обжарить до готовности.

В глубокую тарелку выложить гречку, сверху положить яичницу, ветчину, помидоры и грибы с луком, украсить свежей зеленью.

Приятного аппетита!