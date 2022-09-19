«Чудо-блюдо»: гречка с помидорами на завтрак от Бельковича

Ингредиенты:
- гречка — 100 г (22 р.),
- лук репчатый — ½ шт. (1 р.),
- шампиньоны — 80 г (18 р.),
- петрушка — 10 г (7 р.),
- помидор — ½ шт. (6 р.),
- сливочное масло — 20 г (20 р.),
- растительное масло — 10 мл (1 р.),
- яйцо куриное — 1 шт. (8 р.),
- ветчина — 2 слайса (25 р.),
- соль,
- перец.
Итого: 1 большая порция = 108 р.
Приготовление:
Отварить гречку в подсоленной воде.
Совет от шефа: «Чтобы сварить гречку несливным способом, на одну часть гречки нужно влить одну часть воды и варить под крышкой на среднем огне 12 минут».
Фото: СТС
Нарезать лук тонкими полукольцами.
Шампиньоны и помидор нарезать крупными кусочками.
Мелко нарубить петрушку.
В отваренную гречку добавить сливочное масло и петрушку.
На растительном масле обжарить лук до золотистого цвета, затем добавить шампиньоны, посолить и поперчить по вкусу.
Фото: СТС
Уменьшить огонь, сдвинуть лук и шампиньоны к краю сковородки и рядом приготовить яичницу. Ко всем ингредиентам выложить помидоры и слайсы ветчины, обжарить до готовности.
В глубокую тарелку выложить гречку, сверху положить яичницу, ветчину, помидоры и грибы с луком, украсить свежей зеленью.
Приятного аппетита!