Быстрый обед для школьника: ленивая паста от Бельковича

Ингредиенты:

Макароны рельефные трубочки 200 г (53 р.)

Шампиньоны коричневые 200 г (64 р.)

Цукини 1 шт. (12 р.)

Лук репчатый ½ шт. (2 р.)

Чеснок 3 зубчика (6 р.)

Сливки 20% 120 мл (43 р.)

Оливковое масло 40 мл (22 р.)

Петрушка пучок 20 г (14 р.)

Твердый сыр 20 г (15 р.)

Вода 450 мл

Соль

Перец

Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20 на 30 см.

Итого: 3 порции = 231 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

В прямоугольную форму для выпекания переложить макароны.

Нарезать мелким кубиком лук, измельчить чеснок и отправить в форму.

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