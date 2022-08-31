Быстрый обед для школьника: ленивая паста от Бельковича

У главного шеф-повара СТС ушло на три порции 231 рубль.
Ленивая паста. Фото: СТС

Ленивая паста. Фото: СТС

Ингредиенты:

  • Макароны рельефные трубочки 200 г (53 р.)
  • Шампиньоны коричневые 200 г (64 р.)
  • Цукини 1 шт. (12 р.)
  • Лук репчатый ½ шт. (2 р.)
  • Чеснок 3 зубчика (6 р.)
  • Сливки 20% 120 мл (43 р.)
  • Оливковое масло 40 мл (22 р.)
  • Петрушка пучок 20 г (14 р.)
  • Твердый сыр 20 г (15 р.)
  • Вода 450 мл
  • Соль
  • Перец

Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20 на 30 см.

Итого: 3 порции = 231 р., 1 порция = 77 р.

Приготовление:

В прямоугольную форму для выпекания переложить макароны.

Нарезать мелким кубиком лук, измельчить чеснок и отправить в форму.

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Фото: СТС

Нарезать цукини, шампиньоны и отправить ко всем ингредиентам.

Веточки петрушки мелко нарубить и отправить к макаронам, посолить и поперчить.

Влить сливки и воду в форму.

Фото: СТС

Отправить в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут, периодически помешивая.

В готовую пасту добавить оливковое масло, тертый сыр и все перемешать.

Пасту украсить мелко нарезанными листиками петрушки.

Приятного аппетита!

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