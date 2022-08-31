Быстрый обед для школьника: ленивая паста от Бельковича

Ингредиенты:
- Макароны рельефные трубочки 200 г (53 р.)
- Шампиньоны коричневые 200 г (64 р.)
- Цукини 1 шт. (12 р.)
- Лук репчатый ½ шт. (2 р.)
- Чеснок 3 зубчика (6 р.)
- Сливки 20% 120 мл (43 р.)
- Оливковое масло 40 мл (22 р.)
- Петрушка пучок 20 г (14 р.)
- Твердый сыр 20 г (15 р.)
- Вода 450 мл
- Соль
- Перец
Вам понадобится прямоугольная форма для выпекания 20 на 30 см.
Итого: 3 порции = 231 р., 1 порция = 77 р.
Приготовление:
В прямоугольную форму для выпекания переложить макароны.
Нарезать мелким кубиком лук, измельчить чеснок и отправить в форму.
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Фото: СТС
Нарезать цукини, шампиньоны и отправить ко всем ингредиентам.
Веточки петрушки мелко нарубить и отправить к макаронам, посолить и поперчить.
Влить сливки и воду в форму.
Фото: СТС
Отправить в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 25 минут, периодически помешивая.
В готовую пасту добавить оливковое масло, тертый сыр и все перемешать.
Пасту украсить мелко нарезанными листиками петрушки.
Приятного аппетита!