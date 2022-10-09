Быстрый десерт: как приготовить фруктовую галету

Ловите рецепт несложного пирога со сливами!
Фруктовая галета

Фруктовая галета. Фото: Teleprogramma.pro

Фуд-блогер Лилия Козорез поделилась рецептом несложной, но очень вкусной фруктовой галеты. Для начинки используются сливы, которые можно заменить другими фруктами. Экспериментируйте!

Подпишитесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  