Быстрый десерт: как приготовить фруктовую галету

Фуд-блогер Лилия Козорез поделилась рецептом несложной, но очень вкусной фруктовой галеты. Для начинки используются сливы, которые можно заменить другими фруктами. Экспериментируйте!
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Фруктовая галета. Фото: Teleprogramma.pro
Фуд-блогер Лилия Козорез поделилась рецептом несложной, но очень вкусной фруктовой галеты. Для начинки используются сливы, которые можно заменить другими фруктами. Экспериментируйте!
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