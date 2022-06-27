Быстро и вкусно: гуляш из куриной грудки

Рецептом поделилась фуд-блогер Юлия Николаенко.
Гуляш из куриной грудки

Гуляш из куриной грудки. Фото: Teleprogramma.pro

Легкая идея для быстрого обеда - гуляш из куриной грудки. Кроме птицы, нам понадобится морковь, лук, зеленый горошек и специи.

Подробный рецепт от фуд-блогера Юлии Николаенко - смотрите в видео!

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