Ближневосточная икра из тыквы: шарм закуске придает нарубленный лимон с кожурой

Телеведущий и шеф-повар Илья Лазерсон рассказал своим подписчикам, как сделать обалденную ближневосточную икру из тыквы.
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«Рецепт интересен тем, что в эту икру добавляется нарубленный неочищенный лимон — это придает определенный шарм», — прокомментировал Лазерсон.
Ингредиенты:
- тыква очищенная — 500 г,
- лимон — ¾ шт.,
- зира молотая — 2/3 ч. л.,
- соль — 1 ч. л.,
- сахар — 2 ч. л.,
- оливковое масло — 3 ст. ложки,
- жгучий перец красный свежий — по вкусу.
Тыкву нарезать на куски и отварить до мягкости, размять до состояния негладкого пюре. Пока пюре горячее, добавить зиру, соль, сахар, измельченный жгучий перец, оливковое масло, нарубленный (без косточек) неочищенный лимон. Тщательно перемешать, остудить.
Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».