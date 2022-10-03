Ближневосточная икра из тыквы: шарм закуске придает нарубленный лимон с кожурой

Шеф-повар Илья Лазерсон утверждает, что это очень вкусно.
Икра из тыквы.

Икра из тыквы. Фото: t.me/lazerzona

Телеведущий и шеф-повар Илья Лазерсон рассказал своим подписчикам, как сделать обалденную ближневосточную икру из тыквы.

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«Рецепт интересен тем, что в эту икру добавляется нарубленный неочищенный лимон — это придает определенный шарм», — прокомментировал Лазерсон.

Ингредиенты:

  • тыква очищенная — 500 г,
  • лимон — ¾ шт.,
  • зира молотая — 2/3 ч. л.,
  • соль — 1 ч. л.,
  • сахар — 2 ч. л.,
  • оливковое масло — 3 ст. ложки,
  • жгучий перец красный свежий — по вкусу.

Тыкву нарезать на куски и отварить до мягкости, размять до состояния негладкого пюре. Пока пюре горячее, добавить зиру, соль, сахар, измельченный жгучий перец, оливковое масло, нарубленный (без косточек) неочищенный лимон. Тщательно перемешать, остудить.

Источник: Telegram-канал «Зона Лазерсона».

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