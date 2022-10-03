Ближневосточная икра из тыквы: шарм закуске придает нарубленный лимон с кожурой

Телеведущий и шеф-повар Илья Лазерсон рассказал своим подписчикам, как сделать обалденную ближневосточную икру из тыквы.

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«Рецепт интересен тем, что в эту икру добавляется нарубленный неочищенный лимон — это придает определенный шарм», — прокомментировал Лазерсон.

Ингредиенты: