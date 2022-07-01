Без муки! Как сделать нежный меренговый рулет, рассказала Антонова

Актриса Наталия Антонова поделилась в своем Telegram-канале рецептом меренгового пирога, который испробовала на себе. По словам знаменитости, выпечка получается нежнейшей, очень красивой, а сделать ее довольно просто.

Ингредиенты: яйца – 6 шт. (берем только белки), сахарная пудра – 250 мл, кукурузный крахмал – 2 ст. ложки, уксус – 2 ч. ложки. На крем: сливочный творожный сыр – 250 г, сливки 33% – 150 мл, сахарная пудра – 60 г, ягоды и лепестки миндаля.

Взбиваем яичные белки в комбайне на медленном вращении, потихоньку увеличиваем скорость. Добавляем столовую ложку сахарной пудры, стараемся получить глянцевый состав. Также высыпаем крахмал, вливаем уксус, еще немного взбиваем.

Противень застилаем кулинарной бумагой, раскладываем по пергаменту состав (высотой около 1,5 см). Если получится выше, желательно убрать массу, иначе не получится свернуть рулет.

Нагреваем духовку до 180 градусов, ставим противень и уменьшаем температуру до 150 градусов, выпекаем 30 минут. Вынимаем, переворачиваем, снимаем аккуратно пергамент, даем слегка остыть.

Взбиваем ингредиенты для крема. Намазываем меренгу, не доходя 1 сантиметра до одного из краев.

На начинку кладем кусочки ягод, посыпаем миндалем. Оставляем немного крема и ягод, чтобы украсить рулет сверху.

Затем сворачиваем рулет к краю с отступом и отправляем в холодильник на один час, предварительно завернув в пленку.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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