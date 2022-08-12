Без дрожжей и разрыхлителя! Готовим шарлотку из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Актриса утверждает, что полезное может быть вкусным.
Наталия Антонова с шарлоткой.

Наталия Антонова с шарлоткой. Фото: t.me/antonova_official

Актриса Наталия Антонова — великолепная кулинарка, у нее есть собственный сайт с рецептами, которыми она делится и со своими подписчиками в соцсетях. А еще звезда сериалов любит, когда блюда одновременно и вкусные, и полезные.

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На сей раз артистка поделилась с подписчиками способом приготовления шарлотки из цельнозерновой муки.

Ингредиенты:

  • мука цельнозерновая — 180 г,
  • яйца — 5 крупных,
  • сахарный песок — 130 г,
  • фрукты на выбор.

Взбить миксером до увеличения и белой пены яйца и сахар. Муку просеять и добавить на маленькой скорости постепенно. Положить нарезанные мелко сливы, яблоки или нектарины, можно грецкий орех.

Перемешать и вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут, духовку не открывать.

Остудить. Можно украсить сахарной пудрой.

Источник: Telegram-канал «Наталия Антонова».

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