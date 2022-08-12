Без дрожжей и разрыхлителя! Готовим шарлотку из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова — великолепная кулинарка, у нее есть собственный сайт с рецептами, которыми она делится и со своими подписчиками в соцсетях. А еще звезда сериалов любит, когда блюда одновременно и вкусные, и полезные.
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На сей раз артистка поделилась с подписчиками способом приготовления шарлотки из цельнозерновой муки.
Ингредиенты:
- мука цельнозерновая — 180 г,
- яйца — 5 крупных,
- сахарный песок — 130 г,
- фрукты на выбор.
Взбить миксером до увеличения и белой пены яйца и сахар. Муку просеять и добавить на маленькой скорости постепенно. Положить нарезанные мелко сливы, яблоки или нектарины, можно грецкий орех.
Перемешать и вылить в форму. Выпекать при температуре 180 градусов 40 минут, духовку не открывать.
Остудить. Можно украсить сахарной пудрой.