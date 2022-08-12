Без дрожжей и разрыхлителя! Готовим шарлотку из цельнозерновой муки по рецепту Антоновой

Актриса Наталия Антонова — великолепная кулинарка, у нее есть собственный сайт с рецептами, которыми она делится и со своими подписчиками в соцсетях. А еще звезда сериалов любит, когда блюда одновременно и вкусные, и полезные.

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На сей раз артистка поделилась с подписчиками способом приготовления шарлотки из цельнозерновой муки.

Ингредиенты: