Белкович: такой шашлык из овощей разлетается лучше мясного

Шеф-повар Саша Белькович в аккаунте «Саша Белькович/ рецепты» во «ВКонтакте» поведал, как сделать веганский шашлык вкуснее мясного. Он моментально уходит со стола.
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Ингредиенты:
Кукуруза 2 шт.
Шампиньоны 300 г
Красный лук 2 шт.
Болгарский перец красный 2 шт.
Цукини 2 шт.
Орегано сушёный 1 ч. ложка
Соль по вкусу
Кукурузу и цукини нарезаем крупными кольцами. Болгарский перец рубим крупными квадратами. У шампиньонов отрезаем только ножки. Лук разрезаем на 4 части и разделяем на лепестки.
На шампуры насаживаем овощи в разном порядке с небольшим расстоянием друг от друга. (Получается 5 овощных шашлыков).
Ставим на угли, сбрызгиваем маслом. Снимаем по готовности, посыпаем орегано и накрываем фольгой на 5 минут.