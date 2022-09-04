Белкович: такой шашлык из овощей разлетается лучше мясного

Шеф-повар Саша Белькович в аккаунте «Саша Белькович/ рецепты» во «ВКонтакте» поведал, как сделать веганский шашлык вкуснее мясного. Он моментально уходит со стола.

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Ингредиенты:

Кукуруза 2 шт.

Шампиньоны 300 г

Красный лук 2 шт.

Болгарский перец красный 2 шт.

Цукини 2 шт.

Орегано сушёный 1 ч. ложка

Соль по вкусу



Кукурузу и цукини нарезаем крупными кольцами. Болгарский перец рубим крупными квадратами. У шампиньонов отрезаем только ножки. Лук разрезаем на 4 части и разделяем на лепестки.

На шампуры насаживаем овощи в разном порядке с небольшим расстоянием друг от друга. (Получается 5 овощных шашлыков).

Ставим на угли, сбрызгиваем маслом. Снимаем по готовности, посыпаем орегано и накрываем фольгой на 5 минут.

Источник: Саша Белькович РЕЦЕПТЫ / ПРОСТО КУХНЯ (vk.com)