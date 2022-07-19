Белькович раскрыл фишки вкусной окрошки: картошку не варить, а из кваса и горчицы сделать заправку

Телеповар Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать вкусную окрошку из простых ингредиентов.

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Для этого есть несколько поварских секретиков. Чтобы суп был ароматным, Белькович посоветовал картошку не варить, а запекать в фольге. Вместе с колбасой добавить также куриную грудку, которую тоже запечь в фольге с приправами. Ну и из кваса с горчицей приготовить отдельно заправку.

Ингредиенты на 6 порций:

Квас – 1 литр

Картофель – 250 граммов

Огурец свежий – 250 граммов

Яйцо – 4 штуки

Редис – 200 граммов

Укроп – 1 пучок

Лук зеленый – 40 граммов

Сметана – 240 граммов

Горчица – 2 чайные ложки

Сахар – 20 граммов

Колбаса или курица – 350 граммов

Соль – по вкусу

Запечь в фольге прямо в кожуре картошку, остудить, очистить, нарубить.

Огурцы нарезать кубиком (если огурцы жесткие, то можно снять кожуру) и уложить все в большую миску.

Редис нарезать слайсами. Яйцо нарезать покрупнее.

У лука белую часть нарезать кольцами потоньше, а зеленую — покрупнее.

Сделать заправку. Часть кваса налить в миску, добавить горчицу, сахар, соль и перемешать венчиком.

Овощи размешать, разложить по тарелкам. Эту заготовку можно хранить в холодильнике.

Запеченную курицу и колбасу нарезать кубиком и добавить в окрошку. Залить заправкой, положить сметану, посыпать укропом.