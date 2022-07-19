Белькович раскрыл фишки вкусной окрошки: картошку не варить, а из кваса и горчицы сделать заправку

Саша Белькович рассказал, как из простых ингредиентов сделать обалденный супчик.
Окрошка.

Окрошка. Фото: Global Look Press

Телеповар Саша Белькович на YouTube-канале Sasha Belkovich рассказал, как сделать вкусную окрошку из простых ингредиентов.

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Для этого есть несколько поварских секретиков. Чтобы суп был ароматным, Белькович посоветовал картошку не варить, а запекать в фольге. Вместе с колбасой добавить также куриную грудку, которую тоже запечь в фольге с приправами. Ну и из кваса с горчицей приготовить отдельно заправку.

Ингредиенты на 6 порций:

  • Квас – 1 литр
  • Картофель – 250 граммов
  • Огурец свежий – 250 граммов
  • Яйцо – 4 штуки
  • Редис – 200 граммов
  • Укроп – 1 пучок
  • Лук зеленый – 40 граммов
  • Сметана – 240 граммов
  • Горчица – 2 чайные ложки
  • Сахар – 20 граммов
  • Колбаса или курица – 350 граммов
  • Соль – по вкусу

Запечь в фольге прямо в кожуре картошку, остудить, очистить, нарубить.

Огурцы нарезать кубиком (если огурцы жесткие, то можно снять кожуру) и уложить все в большую миску.

Редис нарезать слайсами. Яйцо нарезать покрупнее.

У лука белую часть нарезать кольцами потоньше, а зеленую — покрупнее.

Сделать заправку. Часть кваса налить в миску, добавить горчицу, сахар, соль и перемешать венчиком.

Овощи размешать, разложить по тарелкам. Эту заготовку можно хранить в холодильнике.

Запеченную курицу и колбасу нарезать кубиком и добавить в окрошку. Залить заправкой, положить сметану, посыпать укропом.

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