Белькович показал, как правильно приготовить гороховое пюре

Выложить пюре на тарелку, сверху топпинг из фарша, добавить мелко нарезанный красный лук и помидор, украсить порубленной кинзой.

Подогреть питу на конфорке, разрезать на кусочки, выложить к пюре и сбрызнуть все оливковым маслом.

Приятного аппетита!