Белькович показал, как правильно приготовить гороховое пюре

Ингредиенты:
Пюре:
- Нут 150 г (46 р.)
- Лук репчатый ½ шт. (2 р.)
- Чеснок 2 зубчика (1 р.)
- Растительное масло 10 мл (1 р.)
- Кунжут 30 г (23 р.)
- Соль
Фарш:
- Фарш бараний 200 г (115 р.)
- Лук зеленый 10 г (4 р.)
- Растительное масло 10 мл (1 р.)
- Паприка копченая ½ ч. ложки (7 р.)
- Соль
Подача:
- Пита 1 шт. (5 р.)
- Помидор ½ шт. (8 р.)
- Красный лук ½ шт. (5 р.)
- Кинза 10 г (7 р.)
- Оливковое масло 5 мл (3 р.)
Итого: 5 порций = 228 р., 1 порция = 46 р.
Приготовление:
Отварить предварительно замоченный нут (один час).
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Нарезать репчатый лук соломкой, чеснок слайсами и обжарить на растительном масле (10 мл).
Обжаренный кунжут, репчатый лук и чеснок перебить в куттере.
Фото: СТС
Добавить в куттер нут с водой, подсолить и перебить до однородной консистенции.
Нарезать зеленый лук и обжарить на растительном масле (10 мл).
Отправить в сковородку фарш, подсолить и добавить копченую паприку.
Фото: СТС
Выложить пюре на тарелку, сверху топпинг из фарша, добавить мелко нарезанный красный лук и помидор, украсить порубленной кинзой.
Подогреть питу на конфорке, разрезать на кусочки, выложить к пюре и сбрызнуть все оливковым маслом.
Приятного аппетита!