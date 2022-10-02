Белькович показал, как правильно приготовить гороховое пюре

На пять порций у главного шеф-повара СТС ушло 228 рублей.
Гороховое пюре с фаршем. Фото: СТС

Гороховое пюре с фаршем. Фото: СТС

Ингредиенты:

Пюре:

  • Нут 150 г (46 р.)
  • Лук репчатый ½ шт. (2 р.)
  • Чеснок 2 зубчика (1 р.)
  • Растительное масло 10 мл (1 р.)
  • Кунжут 30 г (23 р.)
  • Соль

Фарш:

  • Фарш бараний 200 г (115 р.)
  • Лук зеленый 10 г (4 р.)
  • Растительное масло 10 мл (1 р.)
  • Паприка копченая  ½  ч. ложки (7 р.)
  • Соль

Подача:

  • Пита 1 шт. (5 р.)
  • Помидор ½ шт. (8 р.)
  • Красный лук ½ шт. (5 р.)
  • Кинза 10 г (7 р.)
  • Оливковое масло 5 мл (3 р.)

Итого: 5 порций = 228 р., 1 порция = 46 р.

Приготовление:

Отварить предварительно замоченный нут (один час).

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Нарезать репчатый лук соломкой, чеснок слайсами и обжарить на растительном масле (10 мл).

Обжаренный кунжут, репчатый лук и чеснок перебить в куттере.

Фото: СТС

Добавить в куттер нут с водой, подсолить и перебить до однородной консистенции.

Нарезать зеленый лук и обжарить на растительном масле (10 мл).

Отправить в сковородку фарш, подсолить и добавить копченую паприку.

Фото: СТС

Выложить пюре на тарелку, сверху топпинг из фарша, добавить мелко нарезанный красный лук и помидор, украсить порубленной кинзой.

Подогреть питу на конфорке, разрезать на кусочки, выложить к пюре и сбрызнуть  все оливковым маслом.

Приятного аппетита!

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